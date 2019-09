Freizeitbad wird modernisiert

Sanierung im Umkleiden- und WC-Bereich / 745 000 Euro Investition

+ Die Glasfront des Freizeitbads Hüde soll durch eine Holzfassade ersetzt werden. Foto: Russ

Lemförde - Von Melanie Russ. Das Freizeitbad in Hüde, in den 1980er-Jahre erbaut, ist etwas in die Jahre gekommen. Kleinere Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, wie sie in der aktuellen Betriebspause gerade erfolgen, reichen nicht mehr aus, um die Anforderungen an moderne Ausstattung, Barrierefreiheit und Energieeffizienz zu erfüllen. Darum plant die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ eine grundlegende Sanierung des Umkleide- und WC-Bereichs. Die Kosten beziffert die Verwaltung mit knapp 745 000 Euro. Läuft alles nach Plan, könnte die Sanierung in einer verlängerten Betriebspause im September und Oktober 2020 erfolgen.