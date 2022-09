Freizeitbad Dümmer öffnet wieder: Preise rauf, Temperatur runter

Von: Carsten Sander

Teilen

Schwimmmeister Andreas Peschke präsentiert die neue, mit Wassersdruck funktionierende Massageliege. © Sander

Der Spardruck und seine Folgen: Das Wasser im Freizeitbad Dümmer in Hüde wird künftig nur noch auf 27 Grad gebracht. Während die Temperatur runtergeht, gehen die Preise rauf. Eine Massageliege ist die neue Attraktion des Bades.

Hüde – Die neue Attraktion im Freizeitbad Dümmer in Hüde ist etwa zweieinhalb Meter lang, 1,25 Meter breit, fasst 430 Liter Wasser, wiegt befüllt 610 Kilogramm und sieht ein bisschen nach Krankenbett auf dem Raumschiff Enterprise aus. Optisch futuristisch – und funktionell? „Ein Traum“, sagt Kerstin Schult aus der Verwaltung der Samtgemeinde Lemförde und schwärmt über das Gerät, das den Namen „Medi Stream“ trägt, gemeinhin aber als Massageliege bezeichnet wird. Am Donnerstag wurde die Liege im Freizeitbad installiert, und wenn dort am Dienstag, 4. Oktober wieder der Badespaß nach der Betriebspause beginnt, ist sie auch einsetzbar.

Die Funktion ist denkbar einfach. Chipkarte auflegen, Programm starten und sich wohlfühlen. 20 Minuten für sechs Euro, 40 Minuten für neun Euro – diese Tarife stehen zur Wahl, um sich von der per Wasserdruck massierenden Liege durchkneten zu lassen. Das Ganze ist in einer per Fotowand erzeugten See-und-Wald-Atmosphäre platziert. 19 000 Euro hat sich die Samtgemeinde das Gerät, das zumeist in Wellness-Hotels oder Fitnessstudios zu finden ist, kosten lassen. Mehr als 1 000 Betriebsstunden werden also nötig sein, bis es sich bezahlt gemacht haben wird.

Ansonsten hat die vierwöchige Betriebspause nicht sonderlich viel Neues hervorgebracht im Freizeitbad Dümmer. Die Becken und Anlagen sind unter der Leitung von Schwimmmeister Andreas Peschke grundgereinigt und gewartet worden, „die ganz normalen Sachen eben“, sagt er. Die Außenanlagen haben Bauhofmitarbeiter wieder in Form gebracht. Es kann also ab Dienstag wieder losgehen.

Was jedoch anders sein wird, sind die Preise. Wenig überraschend stehen Erhöhungen ins Haus, in welchem Rahmen und in welchen Kategorien muss erst noch festgelegt werden, erklärt Kerstin Schult. Klar ist aber schon: Die laut Schult „bislang sehr günstigen Familientarife“ wird es treffen, ebenso die 10er- und 50er-Blöcke. Bislang kostete eine Eintelticket für Erwachsene vier Euro, eine Karte aus dem 50er-Block aber nur 2,60 Euro. Letzteres werde angehoben, so Kerstin Schult. Auch die Kinderkurse, die nach den Herbstferien starten, werden teurer. Die exakten Preise und die Termine sowie die Verfügbarkeit von Plätzen sind auf freizeitbad-duemmer.de abzufragen.

Bleibt noch das Thema Energie. In nahezu allen Bädern wird die Wassertemperatur abgesenkt, um Energiekosten zu sparen. Auch in Hüde geht das Thermometer runter: von 29 Grad auf nur noch 27 Grad. Die Höhe der dadurch zu erwartenden Einsparungen könne aber nicht kalkuliert werden, sagt Andreas Peschke: „Das lässt sich absolut nicht ausrechnen, weil es auch ein Zusammenspiel zwischen Luft- und Wassertemperatur ist.“ csa