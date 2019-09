Freizeitbad Dümmer bekommt neue Technik

Hüde – Die Schwimmmeister Andreas Peschke und Anton Krawez haben einmal im Jahr die Chance, das Freizeitbad Dümmer in Hüde wieder voll auf Vordermann zu bringen, denn es ist Betriebspause. Vom 2. bis zum 30. September ist das Schwimmbad für Besucher geschlossen, um das Schwimmbad zu reinigen, Umbauarbeiten zu tätigen und das Personal zu Schulen .

Seit vielen Jahren sei es Tradition, den ersten Tag der Pause für einen Erste-Hilfe-Kurs zu verwenden. Daran nehmen alle Mitarbeiter des Bads teil, egal in welcher Funktion sie tätig sind. Reschke erläutert: „Der Ernstfall kann immer und überall auftreten, nicht nur unmittelbar im Badbetrieb. Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht unser Personal dahingehend zu schulen, damit im Notfall jederzeit Erste-Hilfe geleistet werden kann.“ Peschke erhofft sich von diesen Maßnahmen, „dass sich die Badegäste sicher fühlen, wenn sie bei uns zu Besuch sind“. Dass ausgerechnet der erste Tag der Betriebspause für die erste Hilfe Schulung belegt ist hat einen Grund: „Meistens ist die Zeit der Betriebspause der einzige Zeitpunkt im Jahr, an dem es möglich ist, alle Mitarbeiter gemeinsam zusammenzubekommen. Wir empfinden es als sehr wichtig, dass jeder von uns die Grundlagen beherrscht. Danach geht es für viele in den Urlaub.“

Für Peschke und Krabbels ist jedoch Arbeiten statt Ferienzeit angesagt, denn es gibt einiges, das bis zum Ende des Monats fertig werden muss, bevor die Türen des Bads wieder für Besucher öffnen.

Die wohl größte Veränderung in diesem Jahr ist der neue Schaltschrank für die Technik, um Umwälzpumpen, Filteranlage und Rückspülprogramme zu bedienen. Diese Neuerung ist jedoch nur für die Mitarbeiter zu sehen, für den Badegast ändert sich durch die neue Anlage optisch kaum etwas. „Wir haben bereits vor einigen Jahren eine neue Umwälzpumpe bekommen, da gab es noch keine Komplikationen. Mit der Erneuerung unseres Rückspülprogramms benötigt es nun auch einen neuen Schaltschrank, der alte war immerhin seit Beginn des Bads 1981 in Eröffnung“, erklärt Peschke die aktuellen Umbauarbeiten.

Gleichzeitig wird auch die Trafostation erneuert, die für die Hauptstromversorgung zuständig ist.

Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist noch nicht sicher: „Ein Monat ist für die zu erledigen Arbeiten nicht viel Zeit, aber in der Regel können wir den Badbetrieb wieder pünktlich aufnehmen. Bei den Veränderungen in diesem Jahr lässt sich noch nicht genau sagen, ob rechtzeitig alles fertig wird, aber was das angeht bin ich zuversichtlich.“

Neben den Umbauarbeiten stehen in den 29 Tagen auch die grundlegenden Aufgaben und Erhaltungsarbeiten auf der Tagesordnung. Dafür sind Fachfirmen im Einsatz, die sich beispielsweise um die Wartung der Chlorgasanlagen, Elektrik und UV-Anlagen kümmern.

In der ersten Woche der Pause wird das Wasser aus den drei Becken gelassen. In diesem Zeitraum wird die erste Reinigung der Innen- und Außenbereiche vorgenommen.

Ist das Wasser erst mal raus, werden die Fliesen und Fugen auf mögliche Schäden untersucht und gegebenenfalls ausgebessert.

Kurz vor Wiedereröffnung wird erneut das gesamte Bad geputzt, egal ob Umkleiden, Eingangsbereiche, Duschen, Sauna, Solarium und der Badbereich, bevor es am Ende des Monats wieder in den normalen Betrieb zurück geht. bjk