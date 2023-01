Freiflächen-PV-Anlagen ja – aber vernünftig gesteuert

Von: Melanie Russ

Freiflächen-Photovoltaikanlagen wie hier in Wagenfeld und Windenergie werden Verwaltung und Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen. © Gemeinde Wagenfeld

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und Windenergie beschäftigen die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“.

Lemförde – Sie sind durchaus gewollt – aber bitte nicht überall. Die Rede ist von Freiflächen-Photovoltaikanlagen, deren Errichtung der Bund mit einer zum 1. Januar in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches in einigen Bereichen erleichtert hat. Unter anderem sind Anlagen auf Flächen entlang von Schienenwegen mit zwei Hauptgleisen in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern jetzt privilegiert. Das heißt, Bauherren können direkt einen Bauantrag stellen, die Kommune muss keinen Bebauungsplan aufstellen und kann also nicht auf das Bauvorhaben einwirken. Von diesen Flächen gibt es auch in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ eine ganze Menge entlang der Bahnstrecke Bremen – Osnabrück.

Anders als in der NRW-Nachbargemeinde Stemwede, die von Investoren-Anfragen geradezu überrollt wird, ist eine Errichtung von PV-Anlagen auf den Lemförder Flächen momentan aber trotz der Gesetzesänderung nicht möglich, wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses erläuterte. Und er ist froh darüber. „Das würde absoluten Wildwuchs bedeuten.“

Noch steht das Raumordnungsprogramm des Landkreises Diepholz einer Errichtung von PV-Anlagen im großen Stil im Weg. Denn die Investoren haben vor allem landwirtschaftliche Flächen im Blick, die in der Raumordnung dargestellten Vorranggebiete Landwirtschaft dürfen aber nur für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden. Allerdings erarbeitet der Landkreis derzeit ein regionales Erneuerbare Energienkonzept, das auch zur Photovoltaik Aussagen machen wird. Es sollen Flächenkulissen dargestellt werden, die für die Entwicklung von Freiflächen-PV-Anlagen besonders geeignet sind.

Auch die Samtgemeinde Lemförde beschäftigt sich mit der Frage, wie sie die Photovoltaik analog zur Windenergie lenken kann. „Wir brauchen das schon, aber wir müssen es vernünftig steuern“, betonte Lars Mentrup. In dieser Frage sei man in einem guten Austausch mit dem Landkreis Diepholz.

Anträge von Investoren liegen der Samtgemeinde laut Mentrup derzeit nicht vor – was vor allem daran liegen dürfte, dass sie momentan ohnehin nicht genehmigungsfähig wären.

Untätig sind die Investoren aber auch im Südkreis Diepholz nicht. Schon seit Beginn des vergangenen Jahres flatterten Flächeneigentümern in mehreren Kommunen verlockende Angebote mit Pachtzahlungen im deutlich vierstelligen Bereich und langen Laufzeiten ins Haus.

Windenergieplanung für Lemförde auf der Zielgeraden

Während die Überlegungen zum Umgang mit Freiflächen-PV-Anlagen noch am Anfang stehen, gehen die Planungen zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie im Flächennutzungsplan ihrem Ende entgegen. Die Samtgemeinde hatte eine erneute Untersuchung ihrer Fläche angestoßen, um den Flächennutzungsplan an die durch Bund und Land veränderten Rahmenbedingungen zur Nutzung von Windenergie anzupassen. Nach Abschluss des Verfahrens dürfen Windenergieanlagen ausschließlich in den dafür ausgewiesenen Bereich errichtet werden.

Laut Mentrup hat die Verwaltung die Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung weitestgehend abgeschlossen. Nur das Ergebnis der avifaunistischen Untersuchung müsse noch eingearbeitet werden. Mentrups Ziel ist, das Verfahren noch im ersten Halbjahr 2023 abzuschließen – auch wenn er weiß, dass das sportlich ist, weil mit der öffentlichen Auslegung nach der nächsten Beratung im Samtgemeinderat noch einmal einige Wochen ins Land gehen.