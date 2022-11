Entspanntes Stöbern im Dorfhaus

Von: Simone Brauns-Bömermann

Gemalte Motive vom Dümmer gehören mit zum Angebot bei der Frauenmesse am kommenden Wochenende in Hüde. Das Bild zeigt Organisatorin Cornelia Domzol mit dem 1. Vorsitzender des Hüder Dorfvereins, Uwe Pomplun. © Brauns-Bömermann

Im Hüder Dorfhaus steigt am 12. und 13. November die erste Frauenmesse. Cornelia Domzol und drei Mitstreiterinnen haben sie kurzfristig auf die Beine gestellt.

Hüde – Was macht gestresste und berufstätige, meist dreifach geforderte, überlastete Frauen und Mütter glücklich? Einmal zwei Stunden nur für sich zu haben. Nicht zweckgebunden stöbern und shoppen gehen und gute Gespräche führen. Das alles können Frauen auf der ersten Frauenmesse am kommenden Wochenende, 12. und 13. November, in vollen Zügen.

Die Messe mit elf Ausstellern im schönen Ambiente des Fachwerkhauses auf dem Dorfplatz von Hüde hatten Organisatorin Cornelia Domzol und drei Mitstreiterinnen kurzfristig auf die Beine gestellt. „Wir freuen uns auf alle, auch Männer sind natürlich herzlich willkommen“, sagt sie. Auf das Dorfhaus seien sie gekommen, weil das viel schöner sei und eine bessere Lage mitten im Ort habe als ein Saal.

Was zieht besser Frauen an als Schuhe? – Kaffee und Kuchen „satt“ und umsonst. „All das sind Fakten, wir wollen keine Klischees bedienen, aber bei einem guten Kaffee kann man halt gut klönen“, lautet der Ansatz der Ausstellerinnen. Die Stände bieten Geschenkideen, Bücher, Kerzen, Duftlampen, Schmuck und Kunsthandwerk in der Vorweihnachtszeit an. Aber auch Parfüm und Gewürze sind im Portfolio der Messe vertreten. Sehr freut Domzol sich über zwei brandneue Marken: „Wir können eine Weltneuheit aus dem Kosmetikbereich zeigen und die ,Lemförde-Serie‘ der Buchhandlung ,Drachenschmiede‘ von Claudia und Martin Möhlenpage.“ Das sind Becher, Brettchen, Karten, Schlüsselanhänger und Blöcke mit den schönsten Motiven aus der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Ein echtes Must-Have, wer die Samtgemeinde in sein Herz geschlossen hat: Das Kultkino „Lichtburg“, der Lemförder Amtshof, das Brockumer Riesenrad, die Burlager Kirche, das Dümmer-Museum und der Dümmer See sind die gemalten Motive.

Wer dann noch nicht genug gesehen hat und der kleine Hunger laut wird, stärkt sich an der BurgerBox auf dem Dorfplatz, nimmt Leckeres vom Süßigkeiten-Stand mit und bestaunt die handbemalten Steintische aus Italien, die die Ausstellung komplettieren.

Domzol ist mit ihrem Stand der Firma CellReset am Start: „Ich bringe meine Stoffwechselwaage mit und gebe einen Einblick in den Ansatz der Fitline-Produkte des Stoffwechselprogramms“. Die Community folgt dem Mantra: „Deine Nahrung soll deine Medizin sein und deine Medizin soll deine Nahrung sein” so sagt es bereits Hippokrates (460-370 v. Chr).“

Die erste Frauenmesse startet Samstag, 12. November von 11 bis 19 Uhr. Sonntag, 13. November laden die Aussteller von 11 bis 18 Uhr zum Bummeln, Schnacken und Schlemmen ein.

Beim Aufhängen der ersten Plakate traf Domzol übrigens auf Uwe Pomplun, den 1. Vorsitzenden des Hüder Dorfvereins. „Abgemacht“, endete ihr Gespräch. Sie vereinbarten: Die erste Männermesse ist für März nächsten Jahres ab jetzt fest in Planung.