Wie ein vorgezogener Adventsmarkt

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die zahlreichen Aussteller zauberten im Hüder Dorfhaus die Atmosphäre eines vorgezogenen kleinen Adventsmarkts. © Brauns-Bömermann

Die erste Frauenmesse in Hüdes Dorfhaus kam gut an. Zur Freude der federführenden Organisatorin Cornelia Domzol kamen rund 500 Besucher.

Hüde – Uwe Bley aus Evershorst schaut glücklich drein: Er ist neben den zwei Männern am Bodenstaubsauger-Stand, der einzige männliche Aussteller bei der ersten zweitägigen Frauenmesse in Hüdes Dorfhaus. Sein Stand ist mittendrin, er ist quasi der Hahn im Korb, und fühlt sich in seiner Rolle auch ganz wohl.

Dass er bei den Frauen „gut ankommt“, liegt auch daran, dass er Produkte herstellt und anbietet, die speziell Frauen gefallen. Lampen aus altem Holz, Schneidebrettchen und allerlei Sinnvolles. Außerdem hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: handgebaute und von Hand geschliffene unbehandelte Bauklötze und einen klappbaren Zaun für den Miniatur-Zoo der Kinder.

Um Uwe Bley herum ist viel Trubel bei der Frauenmesse, die Cornelia Domzol aus Lemförde federführend organisierte. Unter den Ausstellern ist auch Claudia Möhlenpage von der Drachenschmiede in Marl. Sie stellt ihre neue Kollektion „Lemförde“ vor – Becher, Schneidbrettchen, Schreibblöcke, Postkarten, Schlüsselanhänger und Baumwoll-Einkaufstaschen, versehen mit regionalen Motiven. „Das ist immer ein schönes kleines persönliches Geschenk“, sagt Claudia Möhlenpage.

Uwe Bley aus Evershorst bot bei der Frauenmesse handgefertigtes Holzspielzeug an. © Brauns-Bömermann

Die Motive erstrecken sich über die gesamte Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Sie zeigen das Kultkino „Lichtburg“ in Quernheim, das Riesenrad des Brockumer Marktes, das Dümmer-Museum, die Burlager Kirche und das Rathaus mit Amtshof in Lemförde. Und natürlich fehlt auch ihr Lastenrad nicht, mit dem sie jeden Tag von Marl-Haßlinge in den Flecken Lemförde zur Arbeit fährt.

„Das ist wie ein kleiner vorgezogener Adventsmarkt“, raunt es am Tisch beim Genuss des Kuchens mit Kaffee, den die Aussteller vor dem bullernden Holzofen umsonst anbieten. „Das zieht natürlich viele Gäste“, weiß Domzol. Sie ist am Sonntagabend sehr zufrieden, und auch bei den Ausstellern und den rund 500 – nicht nur weiblichen – Besuchern kommt die erste Frauenmesse mit ihrer großen Auswahl sehr gut an. Einzig der Süßwarenstand hatte kurzfristig abgesagt, und die Burgerbox fuhr eher. „Der Umsatz stimmte nicht.“ Die Gäste kamen aber auch recht gut ohne Burger aus.

Cornelia Domzol blickt zum Abschluss auch schon in die Zukunft. Sie will Wort halten und die Idee „Männermesse“ im nächsten Frühjahr umsetzen. Der Termin steht schon: Es soll das Wochenende des 25. und 26. März sein. „Wir planen dort ähnliche Stände, aber mit Männerthemen“, sagt Domzol. Grillen, Garten und Modellbau sind die Stichworte, die es auszufüllen gilt.

Dieses Mal war jeder Aussteller „verdonnert“ worden, selbst gemachte Kuchen mitzubringen, die als Besucher-Magnet prächtig funktionieren. Vielleicht grillen die Männer im Frühjahr sogar selbst.