Die Frau und das Meer

Lembruch – Josanne Mifsud Pikutzki liebt die Farbe Blau. In allen Schattierungen des Farbkreises, aber vor allem Türkis – die Farbe des Meeres vor ihrer Heimathaustür auf Malta. Für die neue Ausstellung im Dümmer-Museum „Vom Mittelmeer bis zum Dümmer“ brachte die auf Malta geborene Autodidaktin, die heute in Bad Essen lebt, 32 Bilder mit.

Museumleiterin Sabine Hacke gab den Gästen, zu denen auch Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer gehörte, bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag eine Einführung in die Sonderausstellung. „Josanne zeigt auf feine naturalistische und impressionistische Art und Weise Alltagssituation auf dem Meer, am Strand, im Dorf.“ In ihren Bildern finde der Betrachter Tradition und Zukunft wieder. Beides passe zum Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ des Internationalen Museumstags, der mit der Ausstellungseröffnung zusammenfiel. „Josannes Bilder werden auch in 100 Jahren etwas zu erzählen haben“, so Hacke.

Ihre Inspiration zieht die Malerin und Bildhauerin mit kunstgeschichtlicher und Kunst betrachtender Ausbildung aus der Natur, dem Meer und den Menschen.

Ihre Bilder in der Ausstellung versprühen gute Laune, wirken zum Teil wie eine „Farbexplosion“. Die von Josanne Mifsud Pikutzki portraitierten Menschen vor der Kirche, in den Gassen, im Pool oder am Strand und sogar unter Wasser beim Tauchgang transportieren das mediterrane Lebensgefühl voller Sonne im Herzen.

Zum Motiv „Senioren auf Bank“ erzählte die Malteserin: „Das ist unser Rentnertreff auf Malta. Wir brauchen keine Senioreneinrichtung, nur eine Bank.“ Kinder im Wasser sind ein beliebtes Motiv. „In unserem Ort hatten wir das Meer nicht direkt vor der Nase. Also wartete ich auf Regen und malte den kleinen Jungen, der nach dem Regenguss ein Papierboot in einem Rinnsal auf der Straße schwimmen ließ.“

Die Beziehung zum Dümmer kam über ihren Mann zustande. „Er hat 1990 in Lembruch seinen Segelschein gemacht, da habe ich ihn immer abgefragt“, berichtete sie. Als Motive am Dümmer reizen sie nach eigener Aussage vor allem das Wasser und die Boote im Wasser und am Wind.

Ihr Credo lautet: Hauptsache Wasser. Im Pool, am Meer, im Kanal oder im Dümmer. Die Boote am Dümmer, die Künstlerin malte, sind ebenfalls farbig, viel farbiger als in der Realität. Das Wasser des Sees ist idealisiert. Eine Studie eines Seglers bei Wind formt die Künstlerin von naturalistisch bis abstrakt, die dritte desselben Bootes trägt ganz klein die Flagge von Malta.

Das ist eine Finesse von Mifsud Pikutzki: Sie setzt verschiedene Beobachtungen in einen neuen Zusammenhang. Beispiel: Ein älterer Herr mit Hund spaziert vor einer Kirche. Den Herrn kenne sie, habe sie fast täglich gesehen, aber nicht vor dieser Kirche. In der Montage der zwei Begebenheiten entstehen neue erdachte Situationen.

Ihre Bilder können in zwei Kategorien unterteilt werden: Die einen strahlen Ruhe aus, die anderen beschreiben Aktion, die anderen machen „plitsch, platsch“. Aktion im Wasser mit aufsteigenden Luftblasen oder aufspritzendem Wasser beim Reinspringen – die Insulanerin kann alle Formen des Wassers von Gischt, seichtem Wellenschlag und stürmischer See bis zum ruhenden Wasser malerisch festhalten. Sie friert das Motiv, wie sie es erlebt, für den Betrachter fest.

Wer Josanne Mifsud Pikutzkis Ausstellung besucht, nimmt Reiselust und Fernweh mit hinaus, weiß aber die Nähe des eigenen Sees vor der Haustür zu schätzen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni zu den Öffnungszeiten im Dümmer-Museum zu sehen. sbb