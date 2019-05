Mit „fliegendem Bau“ in die Saison

Der British Yacht Club in Lembruch am Dümmer soll nach der Saison zum neuen Gastronomiebetrieb umgebaut werden. Als Übergangslösung haben die Betreiber aus Steinfeld den großen schwarzen Pavillon als „fliegenden Bau“ aufgestellt. Foto: Brauns-Bömermann

Lembruch - Von Simone Brauns-bömermann. Das Gebäude am Dümmerdeich fällt auf: Am früheren British Yacht Club in Lembruch hat sich ein neuer Gastronomiebetrieb angesiedelt – in einem schwarzen, pagodenartigen Bauwerk. Es ist ein sogenannter „Fliegender Bau“, eine Konstruktion, die wiederholt aufgebaut und wieder abgebaut werden kann. In Lembruch gehören Sandstrand, „Buddel Bar“, Indoor- und Terrassenplätze dazu. Zu finden ist das Bauwerk auf dem Gelände des Landes Niedersachsen am See neben der Segelschule und Bootsvermietung Schlick.

Verantwortlich für den neuen Betrieb sind die Geschwister Juliane, Simon und Philipp Overmeyer aus Steinfeld. Sie haben seit Jahren die Vision, am Dümmer zu starten und ein Auge auf verfügbare „Erste-Reihe“-Plätze am See. Die Geschwister führen in Steinfeld am Marktplatz die Traditionsgastronomie „Clemi“ ihres Onkels Clemens „Clemi“ Overmeyer fort. Jedoch in einem der Zeit angepassten Konzept.

„Als unser Onkel verstarb, warf sich die Frage auf, wer das Haus weiterführt“, erläuterte die älteste Schwester Juliane gegenüber unserer Zeitung. Alle drei Geschwister studierten Betriebswirtschaftslehre, Juliane kam aus Hamburg mit Ideen zurück.

„Für Steinfeld entschieden wir uns für eine reine Eventgastronomie und das Banquette-Geschäft“, so Philipp. Die ehemalige Schankwirtschaft Overmeyer ist als „Clemi“ bekannt. Als zweites Standbein entschloss sich das Trio für eine „Pop-up-Gastronomie“, deren Standort wechselt und derzeit hoch im Trend ist.

Sie wollen neben dem fest verwurzelten Traditionshaus in Steinfeld mit ihren drei Event-Angeboten flexibel auf Bedarfe in umliegenden Orten reagieren: mit dem fliegenden Bau „Clubhaus“ in Lembruch, der rundum verglasten Schirmbar und einem sogenannten „Stretch-Tent“.

Mit dem Aufbau des „Clubhauses“ sammelten sie Erfahrungen in Damme, Lohne und beim Maschsee-Fest 2017 in Hannover.

„Die Idee, am Dümmer etwas zu starten, gab es schon seit Jahren. Als wir hörten, dass es im British Yacht Club nicht weiter geht, haben wir nachgefragt“, erklärt Philipp Overmeyer.

Als 2014 die Ära des „British Forces Dummer See Training and Sail Center” mit der feierlichen Einholung des „Union Jack“ und dem zeitgleichen Abzug der Streitkräfte aus Osnabrück endete, stand das Gebäude leer. Die Liegenschaft und das Gebäude ist Eigentum des Landes Niedersachsen. Eine eigens gegründete private Gesellschaft wurde Pächter. um den touristischen Hotspot fortzuführen. Doch es ging sichtlich nicht voran. Nun wurden sich die Overmeyers mit dem bisherigen Pächter einig und konnten in den Pachtvertrag mit dem Land Niedersachsen einsteigen. Philipp Overmeyer.: „Das Land hat kein Interesse zu verkaufen, wir konnten längerfristig pachten.“

Die Idee, den großen schwarzen Pavillon zur Überbrückung der Sommerperiode vor dem British Yacht Club aufzubauen, war der Tatsache geschuldet, dass das Clubgebäude erst grundlegend saniert werden muss, um eine bedarfsorientierte interessante Gastronomie anbieten zu können. Die Baumaßnahmen sollten nicht während der Saison beginnen. Ziel ist es, den von den Briten als Gast- und Bewirtungsraum für rund 100 Personen genutzten Club zu renovieren, mit großen Fenstern zum See zu versehen und der geschichtsträchtigen Immobilie und Freizeitstätte der „British Forces“ am Dümmer Rechnung zu tragen.

Die Geschwister Overmeyer sind sich klar darüber, dass die Renovierung nicht aus der Portokasse zu bezahlen ist, denn das Gebäude hat einige „flotte Partys“ hinter sich. „Wir wollen nachhaltig am See investieren und eine gute und abwechslungsreiche Gastronomie langfristig anbieten“ sagen Juliane und Philipp Overmeyer. Den Pavillon sehen die Geschwister als Übergangslösung.

Im Pavillon sind von Donnerstag bis Sonntag Lena Gravemeyer und Stefan Rohe feste Ansprechpartner. Derzeit gibt es kalte und warme Getränke. Die Gäste erwarten entweder bequeme Sitzmöbel aus „Omas Zeiten“ mit Panoramablick oder Holztische mit Bänken, beides mit Blick auf den Dümmer.