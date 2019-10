Fliegende Damen und Stahlpfeile

Brockum - Von Melanie Russ. Die Veranstalter hatten nicht zu viel versprochen für die Premiere des Steeldarts-Turniers im Festzelt des Brockumer Marktes. Stahlpfeile und junge Damen flogen am Sonntagabend durch die Luft, DJ Sven jagte Party-Musik durch die Lautsprecher, und für etwas „Glämmer“ sorgten mit Tomas Seyler und Andree Welge zwei Profis aus der deutschen Dart-Elite.

Mitorganisiert hatte das Turnier neben Zeltbetreiber Jan Brügging und Programmgestalterin Marlis Köchy der Diepholzer Darts-Spieler Jörg Ellermann alias „Snoopy“, der mit seinen „Galliern“ auch selbst am Wettstreit teilnahm. „Es kann sich innerhalb von 20 Sekunden das ganze Spiel ändern“, beantwortete Ellermann die Frage nach der besonderen Faszination des Sports. „Du musst immer konzentriert bleiben.“

Berührungsängste zwischen Hobby-Dartern und Profis gibt es laut Ellermann nicht. „Die meisten Profis sind supernett. Darts-Spieler sind wie eine große Familie.“ Das galt auch für Seyler und Welge, die sich während des Turniers viel Zeit für gemeinsame Fotos und Gespräche nahmen.

Der Abend hatte gleich spektakulär mit den Cheerleadern des TSV Panthers aus der Nähe von Melle begonnen. Sie zeigten atemberaubende Akrobatik und sprangen so mühelos und geschmeidigt durch die Luft wie ihre vierpfotigen Namensgeber. Nach einem kurzen Show-Match der beiden Profis standen dann endlich die Lokalmatadore im Rampenlicht. Begleitet von den Cheerleadern marschierten die vier Mannschaften ins Zelt ein und stellten sich den Fragen von Seyler, der inzwischen in die Rolle des Moderators geschlüpft war. Parallel an vier Dart-Boards traten der DC Gallier aus Diepholz, der DC D'Artagnans“ aus Sulingen, der TSV Drebber und der SW Osterfeine in vier Einzeln und zwei Doppeln gegeneinander an. Stimmgewaltig bejubelt wurden sie dabei von ihren Fans, die zwar nicht das ganze Zelt, aber doch einige Bänke füllten. Ellermann jedenfalls war von der Kulisse begeistert. So viele Zuschauer habe er gar nicht erwartet.

Die vier Mannschaften lieferten sich bis in den späten Abend einen unterhaltsamen Wettkampf, der nicht der letzte auf dem Brockumer Markt gewesen sein soll, wenn es nach den Veranstaltern geht.

Fotos auf

www.kreiszeitung.de