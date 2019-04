Osnabrücker Architekturbüro AHO soll Hüder Kindertageseinrichtung planen

Helle Räume mit großen Fenstern zur Südseite mit Blick auf den großzügigen Spielbereich – so stellt sich das Architekturbüro Heitmann+Oevermann die in Hüde geplante Kita vor. Mit seinem Konzept hat es auch Samtgemeinderat und Verwaltung überzeugt.

Lemförde - Von Melanie Russ. Start-Ziel-Sieg für das Architekturbüro Heitmann+Oevermann (AHO) aus Osnabrück. Es hatte im Jugendausschuss der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ als erstes von vier Planungsbüros sein Konzept für die neben dem Freizeitbad im Hüde geplante Kindertagesstätte vorgestellt (wir berichteten) und hat nun den Zuschlag bekommen.

Die Mitglieder des Samtgemeinderates folgten am Dienstagabend einstimmig der Empfehlung der Verwaltung für das Osnabrücker Team. Flexibel nutzbare Gruppen- und Mehrzweckräume, ein großzügiger, naturnaher Spielbereich unter freiem Himmel und ein von der Straße abgegrenzter Parkplatz sind die wesentlichen Details, die letztendlich den Ausschlag gaben.

Vor der Abstimmung stellte Bauamtsmitarbeiter Matthias Wrampelmeier die wichtigsten Eckpunkte der vier Konzepte vor und erläuterte, warum die Verwaltung den Entwurf des Osnabrücker Teams favorisiert. Relativ schnell rausgefallen war laut Wrampelmeier die Planung des Steinfelder Büros Funke, die zugunsten eines größeren Außenspielbereichs ein zweigeschossiges Gebäude vorsieht. Für Kinder mit Behinderungen sei das ohne Fahrstuhl nicht geeignet, argumentierte der Verwaltungsmitarbeiter.

Beim AHO-Entwurf bewertete Wrampelmeier zum einen positiv, dass die Parkplätze im Bereich Koppelweg von der Straße abgegrenzt sind. Die Kinder müssten dadurch, wenn sie gebracht und abgeholt würden, nicht an der Straße entlang gehen, was die Unfallgefahr reduziere.

Weiterer Pluspunkt: Der große Mehrzweckraum nördlich des langen Spielflurs und die zwei kleineren Ess-/Differenzierungsräume direkt gegenüber sind mit flexiblen Trennwänden versehen. „Das ist sehr geschickt“, findet Wrampelmeier. Denn wenn sie entfernt werden, steht ein großer „Festsaal“ für Veranstaltungen zur Verfügung.

Diese Flexibilität findet sich auch in den Räumen für die Krippen- und zwei Kitagruppen. Optional hat AHO Verbindungstüren eingeplant. Sie ermöglichen ein offenes Betreuungskonzept, bei dem die Kinder zwar zu einer festen Gruppe gehören, sich zu bestimmten Zeiten aber in allen Räumen aufhalten können. Positiv bewertete die Verwaltung auch den unter anderem mit Hochbeeten naturnah gehaltenen Spielbereich auf der Sonnenseite des Gebäudes. Bei der Gestaltung der Außenanlage hat allerdings auch der Betreiber ein Mitspracherecht.

Das Gebäude ist in west-östlicher Ausrichtung geplant. Die Funktionsräume wie Küche und Verwaltung befinden sich im nördlichen Bereich, Gruppen- und Bewegungsräume im Süden. Die geräuschintensiven Bereiche sind somit von der nördlichen Wohnbebauung abgeschirmt. Die drei Gruppenräume erhalten ein höheres Dach, ragen etwas aus der Gebäudefront heraus und grenzen sich so vom funktionalen Bereich ab. Außerdem erhalten sie eine Verblendung mit Ziegelsteinen, während der eingerückte Bereich dazwischen eine Holzfassade erhält. Im Westen des Gebäudes ist Platz für den Anbau eines vierten Gruppenraums, falls dies erforderlich werden sollte.

Die Dächer der Kita werden mit einer Dampfsperre, Dämmung und zweifacher Bitumensperrbahn abgedichtet. Aus optischen und technischen Gründen wie zum Beispiel zusätzlicher sommerlicher Wärmeschutz kann ein Gründach ergänzt werden.

Die Kosten spielten bei der Empfehlung der Verwaltung laut Matthias Wrampelmeier keine Rolle, da alle Entwürfe mit etwa 1,8 Millionen Euro rechnen. Allerdings hatte auch hier AHO die Nase vorn. Die Osnabrücker haben mit 1,765 Millionen Euro von allen vier Büros am günstigsten geplant.

Die Fraktionen von SPD, FDP und CDU waren sich in ihrer Bewertung einig. Man habe in der Fraktion lange diskutiert, jede Planung habe etwas für sich, insgesamt sei aber der AHO-Entwurf am besten, hieß es unisono.

OLE betreibt Hüder Kita

Wie der Planer steht auch der Betreiber der neuen Kindertagesstätte in Hüde fest. Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe teilte in der Sitzung des Samtgemeinderates mit, dass man sich für den in Lemförde ansässigen Verein Orientierung Leben Entwicklung (OLE) entschieden hat. Ausschlaggebend war laut Scheibe die Erfahrung des Vereins im Bereich Trauma-Pädagogik.

„Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir so in der Samtgemeinde noch nicht haben“, erklärte Scheibe. Dass besondere Angebote gut angenommen würden, zeige das Interesse am Waldkindergarten in Brockum. OLE hat bislang zwar keine Erfahrung in der frühkindlichen Betreuung, für die Verwaltung stellt das allerdings keinen Hinderungsgrund dar. „OLE ist ein anerkannter Jugendträger“, so Scheibe.