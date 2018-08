Fleckensrat stimmt für Fahrradbügel

Übergangslösung am Bahnhof bis 2020

+ Am Bahnhof in Lemförde sollen vorübergehend zusätzliche Fahrradbügel installiert werden. - Foto: Mühlke

Lemförde - Der Rat des Fleckens Lemförde hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch dafür ausgesprochen, zusätzliche offene Fahrradständer, sogenannte Fahrradbügel, am Bahnhof zu installieren. Zudem folgte das Gremium dem Vorschlag der Verwaltung, auf die kurzfristige Aufstellung von weiteren Fahrradgaragen zu verzichten. Sie wurde beauftragt, die Möglichkeit zur Unterbringung von Fahrrädern im Empfangsgebäude nach dem Auszug des jetzigen Mieters 2020 zu untersuchen.