775 Jahre Lemförde: Der ganze Flecken soll feiern

Von: Melanie Russ

Zum 775-jährigen Jubiläum des Flecken Lemförde im kommenden Jahr soll es auch eine große Feier im Bürgerpark geben. © Russ

Die Vorbereitungen für das 775-jährige Jubiläum des Flecken Lemförde 2023 laufen auf Hochtouren. Es sind viele Veranstaltungen übers Jahr verteilt geplant.

Lemförde – Ein ganzes Jahr Party – das erwartet die Lemförder 2023, wenn sich die erste urkundliche Erwähnung ihres Flecken zum 775. Mal jährt. Nicht eine große Veranstaltung, sondern viele kleine Aktivitäten, die sich durchs ganze Jahr ziehen, sind geplant. Vereine, Verbände, Schulen, Gemeinderat – alle sind dabei. „Es soll nicht nur ein historisches Fest sein“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch. Es geht vor allem darum, die Menschen zusammenzubringen und zu beteiligen. „Ganz Lemförde soll feiern!“

Die Vorbereitungen des Organisationsteams laufen bereits auf Hochtouren. Das Motto steht: „Lemförde löwenstark“. Ein Logo ist ebenfalls in Auftrag gegeben. Jetzt geht es darum, die vielen Ideen auf Umsetzbarkeit zu prüfen, die in den vergangenen Monaten zusammengetragen wurden. Dafür sind sechs Arbeitskreise mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkt zuständig, die allerdings keine geschlossenen Gesellschaften bilden. „Wir suchen immer noch Leute, die Lust haben mitzumachen“, lädt die Bürgermeisterin ein. Deadline ist der 28. September. Bis dahin, so haben es sich die Organisatoren vorgenommen, soll ein Plan aller Aktionen feststehen.

Mitmachen Wer sich an Vorbereitung und Umsetzung der Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligen möchte oder Ideen für Aktionen hat, kann sich an Kerstin Schult im Lemförder Rathaus wenden. E-Mail: kerstin.schult@lemfoerde.de, Tel. 05443/20936.

Das Historische soll zwar nicht im Mittelpunkt stehen, aber ohne geht es bei so einem Jubiläum natürlich auch nicht. Ein Arbeitskreis unter Federführung des Samtgemeindearchivars Ludger von Husen plant darum mehrere Veranstaltungen und Ausstellungen zur Geschichte des Flecken. „Wir werden auch im Rahmen von Ortsführungen was machen“, verrät Stephanie Budke-Stambusch. Losgehen soll’s gleich im Januar mit einer Ausstellung beim Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft. Der Arbeitskreis würde sich übrigens auch über alte Fotos und Dokumente freuen, die womöglich noch auf privaten Dachböden oder in vergessenen Kisten schlummern.

Eine zweite Gruppe ist in Sachen Social Media aktiv, um insbesondere die Jüngeren anzusprechen und auf Facebook, Instagram und Co. für Aktionen zu werben. Das werde schon in Herbst/Winter dieses Jahres starten, so die Bürgermeisterin. Verantwortlich zeichnet hier Silvia Lange.

Aktionen für Kinder und Jugendliche stehen im Fokus einer weiteren Arbeitsgruppe. Sie koordiniert die Aktionen von Vereinen und Verbänden, plant aber auch eigene Aktivitäten. Ansprechpartnerin ist Bianca Wagener-Lückemeier.

Dietmar Emshoff und sein Team planen für ein Wochenende ein großes Picknick im Bürgerpark. Unter Federführung von Paul-Hermann Broi, Vorsitzender des TuS Lemförde, organisiert ein Arbeitskreis ein Sportfest und weitere Einzelaktionen, die übers ganze Jahr verteilt laufen.

Und dann gibt es noch eine übergeordnete Gruppe unter Leitung der Bürgermeisterin, die sich um das zentrale Jubiläumsfest vom 25. bis 27. August kümmert. Vieles ist hier wie bei den anderen Gruppen noch in der Schwebe, aber eines steht fest: Es soll etwas anderes sein als der alle zwei Jahre stattfindende „Lemförder Sommer“, und einen historischen Umzug wie vor 25 Jahren wird es nicht geben. „Der war so toll, das ist sowieso nicht zu toppen“, so Budke-Stambusch. Groß gefeiert wird vor allem am Freitag und Samstag. „Die Bands haben wir schon engagiert.“ Wer es ist, wird allerdings noch nicht verraten. Die Veranstaltung endet am Sonntagvormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst.