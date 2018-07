Segler-Club veranstaltet Optimisten-Camp

Lembruch - Die Idee, vereinsintern Kinder an die kleinste Segelklasse, die Optimisten, mit Zelten, Gruppendynamik, Spaß und Erfolgserlebnissen heranzuführen, war ein voller Erfolg. Der seit mehr als 50 Jahren in Lembruch angesiedelte Segler-Club Wiedenbrück (SCWi) zählte 16 Mädchen und Jungen in seinem ersten „Opti-Camp“.

Das Clubhaus liegt mitten auf dem eigenen Campingplatz in Nachbarschaft zur Segelschule Schlick. Dorthin kamen die Zeltlager-Kinder mit Betreuern oder Eltern, die im besten Fall einen Wohnwagen auf dem Platz haben.

„Die ersten drei Tage haben wir Theorie geübt. Es war einfach gar kein Wind, nur Hitze“, sagt Jugendwartin Simone Ruholl. „Die Kinder haben tapfer durchgehalten.“ Dann kam eine Brise auf und die Hoffnung, dass einige der Teilnehmer noch den Jüngstenschein ablegen können.

„Ohne Wind mit den Booten arbeiten heißt: Aufbauen, abbauen, Segeltechnik am Objekt lernen, und was man zum Segeln eigentlich benötigt“, erklärt der erste Vorsitzender Arijen de Boer. Knoten- und Wetterkunde gehört ebenfalls dazu, denn wenn der See auch klein ist, Ziel ist auch beim Jüngstenschein, dass die Kinder ohne fremde Hilfe ab- und anlegen, eine Wende oder Halse fahren und gut wieder am Steg landen können.

Als dann endlich Wind aufkam, segelten zwölf Anfänger und vier Fortgeschrittene mit Jüngstenschein im Teeny und zwei Trainern Richtung Hüde. „Die Seglervereinigung Hüde lieh uns ihr Motorboot. Damit konnten wir die Gruppe zu deren Sicherheit begleiten“, so Ruholl.

„Was die Kinder dann auf dem Wasser zeigten, sah sehr gut aus“, meinte de Boer. Er freute sich auch sehr über das Engagement der neunköpfigen Crew, inklusive der Trainer, die die Gruppe begleitete. „Auf der gemeinsamen Ausfahrt von Lembruch nach Hüde konnten die Kinder zeigen, wie selbstständig sie auf einer langen Strecke sind. Alle sind wohlbehalten am Campingplatz wieder angekommen“, berichtet der Vorsitzende.

Neben dem Segeln spielte im Zeltlager die soziale Komponente eine wichtige Rolle: Kinder und Betreuer aßen zusammen, morgens ging es zum Spielen an den Strand, die Abende klangen mit Spielen aus und für eine Abkühlung an den sehr heißen Tagen sorgte ein Bad im See.

„Laut unseren Trainern werden einige Kinder das Camp mit dem Jüngstenschein abschließen“, lautete die Prognose des Vorsitzenden de Boer.

