Flächenbrand im Ochsenmoor

Feuerwehren der Samtgemeinde Lemförde mehrfach im Einsatz / Rauchentwicklung in Imbiss

+ Nur dank der Unterstützung heimischer Landwirte konnte ein Flächenbrand auf einer Wiese im Ochsenmoor in Hüde schnell gelöscht werden. Foto: Schütz

Lemförde/Hüde – Die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ waren am Mittwoch gut beschäftigt. Nachdem sie am Morgen zu einem Fehlalarm bei BASF ausgerückt waren, folgten am Abend ein Einsatz im Lemförder Ortskern und die Löschung eines Flächenbrandes im Ochsenmoor. Bei Letzterem erhielten die Feuerwehrleute wieder tatkräftige Unterstützung von Landwirten, wie Feuerwehrpressesprecher Dr. Michael Schütz berichtete.