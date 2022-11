„Filou“ und Nikolaus im Märchenland

+ © Brauns-Bömermann Der Nikolaus war gleich zweimal in Hüde zu Gast und sofort von Kindern umringt, die Gedichte und Lieder vortrugen. © Brauns-Bömermann

Das Hüder Weihnachtsmärchen lockte zwei Tage lang viele Besucher auf den geschmückten Dorfplatz. Der heimliche Star war Shetlandpony „Filou“.

Hüde – Lichter, Nikolaus, Märchen und Punsch, das ergibt ein gutes Quartett. Das Hüder Weihnachtsmärchen lockte am Wochenende zahlreiche Besucher auf den Dorfplatz. Mit 14 Hütten, Kinderkarussell, Märchenbühne und großem Tannenbaum punktete der Hüder Dorfverein bei den Gästen.

Das durchgetaktete Programm bot für jedes Alter eine Attraktion. Hauptdarsteller war der mit den kürzesten Beinen: das Pony „Filou“ aus Lemförde, das Vorsitzender Uwe Pomplun kurzfristig buchen konnte. Ein echtes kleines Arbeitstier war das Shetlandpony der Besitzerin Alinia. Es zog am Samstag- und Sonntagnachmittag die Kinder stoisch immer wieder um den Dorfplatz und wurde am Sonntag bereits vor dem Start sehnsüchtig erwartet.

+ Shetlandpony „Filou“ hatte viel zu tun beim Hüder Weihnachtsmärchen. Er zog die Kinder um den Dorfplatz. © Brauns-Bömermann, Simone

Gleich zweimal kam der Nikolaus: Am Samstag verteilte er rund 140 Geschenktüten, am Sonntag marschierte er beim Laternenzug bis zum Dümmer mit und ließ sich danach Gedichte und Lieder vortragen. Zahlreiche Acts standen auf dem Programm: Kirche am Sonntag im Dorfhaus, der Posaunenchor Brockum, der Spielmannszug des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage. Und: die Märchentante, die mit Kindern in der weihnachtlichen Kulisse auf der Bühne Märchen las.

In den Holzbuden wurden Kunsthandwerk und kulinarisches angeboten, 21 Torten warteten im Dorfhaus auf Gäste mit Kaffeedurst. „Die Torten waren fast alle weg“, freute sich Organisatorin Ivonne Hafer am Abend.

Spinnvorführungen machte Sabine Jordan mit einer Kollegin aus Bramsche im Dorfhaus und die Frage „Können Sie aus der Wolle meines Hundes Socken stricken“ beantwortete sie mit Ja.

Der große Baum auf dem Dorfplatz und „De Roode Jan“ im Hafenbecken im Dümmer begleiten die Hüder und Dümmergäste durch die Weihnachtszeit. Das Weihnachtsmärchen war nach coronabedingter Pause wieder ein voller Erfolg. sbb