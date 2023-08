Filmreife Kinoerfahrungen in der Lichtburg in Quernheim

Den alten Filmprojektor, Baujahr 1958, hält Karl-Heinz Meier in Ehren. Er kommt noch beim Open-Air-Kino zum Einsatz. © Bokop

Eine kleine Gruppe erhielt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der „Lichtburg“ in Quernheim. Kino-Betreiber Karl-Heinz Meier nahm sie mit auf eine Zeitreise in die 50er-Jahre.

Quernheim – Wer begeisterter Cineast ist und die „Lichtburg“ in Quernheim noch nicht erlebt hat, sollte das schleunigst nachholen. Das Dorf zählt zwar nur rund 450 Einwohner, doch Kinoenthusiasten und sogar Größen der Filmgeschichte kommen von nah und fern. Kein Wunder, denn seit 1952 steckt Familie Meier ihr Herzblut in den Betrieb. Auf Einladung der Tourist Information Dümmerland begrüßte Karl-Heinz Meier jetzt eine ausgewählte Gruppe mit Popcorn und vielen Geschichten zu einer Führung.

„Es gibt Geschichten ohne Ende, ganz ehrlich. Ich könnte zehn Stunden lang reden“, begann Karl-Heinz Meier und erzählte dann auch allerhand Geschichten zum Kino und zur Gaststätte, zum Dorf Quernheim und über seine Liebe zur „Lichtburg“.

Karl-Heinz Meier, genannt „der Fuchs“, weiß genau, warum das alte Kino noch immer eine derartige Anziehungskraft ausübt: „Weil wir alles so gelassen haben, wie es ist.“ Wer die „Lichtburg“ betritt, fühlt sich, als wäre er in die 50er-Jahre gereist. Das Kassenhäuschen samt Preisschildern mit altdeutscher Schrift zeugt ebenso von der Nachkriegszeit wie die goldenen Vorhänge der Leinwand des Hauptkinosaals und der originale Gong.

Nostalgie pur: Am Kassenhäuschen hängen noch die Preisschilder in altdeutscher Schrift. © Bokop

Neben den Kinosälen lädt eine altehrwürdige Schenke ein, ein originaler Tischkicker aus dem Jahr 1969, ein alter Flipperautomat und mehrere Musikboxen, die alte Klassiker erklingen lassen. Besonders interessant ist dabei, dass zwei der drei Musikautomaten nur alte Markstücke nehmen, die können jedoch problemlos an der Theke eingetauscht werden.

Der Tanzsaal der Gaststätte wurde 1952 zu einem ersten Kinosaal umfunktioniert. Schon in seiner Kindheit hatte der spätere Kinobesitzer also die Möglichkeit, sich im Familienbetrieb zu engagieren, obwohl eigentlich Bruder Friedrich für ihn zuständig war. Begeistert warb er auf Campingplätzen für aktuelle Streifen und verkaufte später die Tickets. Erst, als in den 60ern „Der Schatz im Silbersee“ lief und Karl-Heinz für den kranken Bruder einsprang, wurde Vater Fritz Meier klar, dass das Kino bei ihm in besten Händen ist.

Das Kino ist noch heute seine Passion: „Es geht nicht um das Geld, ich möchte den Menschen etwas bringen, und ich bin ein Teil davon.“ Sein persönlicher Lieblingsfilm sei „Spiel mir das Lied vom Tod“. „Das war eine Sternstunde des Kinos. Wenn Sie ihn erst einmal gesehen haben, schauen Sie ihn noch zwei-, drei-, viermal.“

Eben diese Begeisterung ist es, die Quernheim trotz seiner Größe zu einem bekannten und beliebten Kino-Ort gemacht hat. Die Kombination aus Gaststätte, Musik und Kino habe sich zudem bewährt. Die „Lichtburg“ überdauerte die Nachbarkinos in Lemförde, Dielingen und Oppendorf und hat Kultstatus erreicht: Quernheim taucht als kleinster Ort Deutschlands mit Kino im Guinness-Buch der Rekorde auf.

Schon immer verstand es Karl-Heinz Meier, seinen Besuchern ein besonderes Angebot zu machen. Immer zwischen Weihnachten und Neujahr läuft in einem Rutsch über zwölf Stunden die gesamte „Der Herr der Ringe“ Trilogie, und seit 1980 kann man an jedem Karfreitag Filmbegeisterte im Smoking mit Fedora oder im Nonnenhabit zu „Blues Brothers“ strömen sehen.

Die vielen Kontakte und Erfahrungen des Kinobesitzers sind an den Wänden der Schenke festgehalten. Viele Bilder und Autogramme zeugen von Promis, denen Karl-Heinz Meier schon begegnete. Bei Regisseur Steven Spielberg beispielsweise habe er sich bei einem zufälligen Treffen für den Film „Schindlers Liste“ bedanken können, erzählte er. Dieser bedeute ihm sehr viel, auch aufgrund der Geschichte Quernheims. „Ich habe auch schon hinter Tom Cruise gestanden. Der ist viel kleiner als ich, man verjagt sich.“

Legendär: Der goldene Vorhang im Hauptkinosaal der „Lichtburg“. © Bokop

Obwohl die 50er-Jahre im Kino augenscheinlich stehen geblieben sind, wird nicht auf moderne Technik verzichtet. In den zwei Kinosälen mit insgesamt über 260 Plätzen werden Filme digital präsentiert, im Hauptsaal sogar in 3D. Sie laufen also nicht mehr über alte Filmrollen, sondern von der Festplatte. Das Runterladen, so Meier, habe bis vor Kurzem bis zu 14 Stunden gedauert, durch die neue Glasfaserverbindung dauere es jetzt nur noch zwei. Doch auch auf die klassischen Filmrollen wird noch nicht vollständig verzichtet: Im Open-Air-Kino werden Filme seit 1997 noch ganz klassisch auf die Leinwand projiziert. Der Projektor selbst ist Baujahr 1958.

Auch der zweite Kinosaal, der ein Jahr nach dem Open-Air Kino eröffnet wurde, hat einen Sonderstatus: Unter dem künstlichen Sternenhimmel haben sich bereits vier Paare das Ja-Wort gegeben „und die Ehen haben alle gehalten. Wenn Sie noch jemanden kennen, schicken Sie ihn her,“ erzählte Karl-Heinz Meier von Heiratsanträgen, bei denen er mit Filmeinspielern zur Seite gestanden habe.

Die Arbeit des Kinobesitzers beschränkt sich aber nicht nur auf die eigenen Hallen, 2015 trat er mit dem Megakonzern Disney in den Ring, als dieser zum Release eines neuen Blockbusters seinen Anteil an den Ticketverkäufen erhöhen wollte. Rasch leisteten Kinos, angeführt von Karl-Heinz Meier, Widerstand. „Innerhalb von zwei Stunden hatte ich ganz Deutschland hinter mir. Manchmal muss man eben den Arsch in der Hose haben“, erinnert er sich. Auch um Konkurrenten wie Netflix macht sich der „Lichtburg“-Inhaber keine Sorgen: „Filme wirken nur im Kino richtig.“ Seine Gäste waren von dem Blick hinter die Kulissen beeindruckt. Eine Besucherin fasst es passend zusammen: „Das ist ein Lebenswerk, das man mit keinem Geld der Welt bezahlen kann.“ tib