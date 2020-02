Feuerwehren beseitigen Sturmschäden

Umgestürzte Bäume / In Ströhen befestigen Einsatzkräfte abgehobenes Flachdach provisorisch

+ In Ströhen sicherte die Ortsfeuerwehr ein Flachdach, das durch den Sturm kurzfristig abgehoben war. Foto: Feuerwehr Ströhen / Seeker

Lemförde/Rehden/Wagenfeld - Von Anja Schubert. Sturmtief „Victoria“ hat am Wochenende auch in der hiesigen Region Spuren hinterlassen. Wenn auch nicht in gleichem Umfang wie am Wochenende zuvor durch Sturmtief „Sabine“, wurden die Feuerwehren in den Samtgemeinden Lemförde und Rehden sowie der Gemeinde Wagenfeld am Sonntagabend und am Montagmorgen zu einigen Sturmeinsätzen gerufen.