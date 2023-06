Feuerwehr zum Mitmachen – das kommt an in Lemförde

Teilen

Zugucken und gerne auch selber machen – das galt auch für den technischen Dienst am Unfallfahrzeug. © Feuerwehr/Schütz

In Lemförde zeigt die Feuerwehr, was sie hat, was sie kann – und lässt auch die Besucher löschen, retten, bergen

Lemförde – Bei dem kleinen Felix war das Feuer der Begeisterung direkt entfacht. „Papa und ich sind jetzt richtige Feuerwehrmänner!“, freute er sich und ließ sich mit seinem Vater in richtiger Einsatzkleidung mit Helm und Handschuh fotografieren. So sollte es auch sein. Denn das Motto des Tags der offenen Tür der Ortswehr Mitte in der Lemförder Bahnhofstraße lautete: „Feuerwehr zum Mitmachen!“

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen war der Besucherandrang groß. Viele wollten die Feuerwehr erleben und begreifen. Die Gäste konnten unter fachkundiger Anleitung mit dem Feuerlöscher selbst ein Feuer bekämpfen. Auf großes Interesse stieß auch das Vorgehen bei einem simulierten Verkehrsunfall, bei dem das hydraulische Rettungsgerät ausprobiert werden konnte. Mit Rettungsschere und Spreizer konnten die Besucher einmal selbst an einem Fahrzeug arbeiten und zum Beispiel mit dem schweren Spreizer eine Autotür öffnen.

Auch beim Erste-Hilfe-Training mit der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes aus Lemförde war Selbermachen angesagt.

An der Fotobox gab es dann besagte Erinnerungsfotos altersentsprechend in Jugendfeuerwehrkleidung oder der Einsatzausrüstung der aktiven Feuerwehr. Während die Kinder sich locker den Helm der Jugendfeuerwehr aufsetzen, waren die Eltern vom Gewicht der Einsatzkleidung eines Atemschutzgeräteträger nachhaltig beeindruckt.

Zum Programm gehörte auch die Ausstellung der Fahrzeuge. Neben den fünf Fahrzeugen der Ortswehr Mitte waren die Einsatzkräfte der Ortswehr Diepholz mit ihrer Drehleiter, die Dammer Kameraden mit ihrem Rüstwagen und die Werksfeuerwehr BASF mit ihrem Spezialfahrzeug vor Ort.

Den jungen Besuchern wurde darüber hinaus nicht nur die Fotobox, sondern auch ein Kinderschminken und eine Spiel- und Bastelecke geboten – plus die beliebte Spritzwand. Abgerundet wurde die Veranstaltung noch durch ein reichhaltiges Kuchenbüfett und Leckeres vom Grill. Fazit der Feuerwehr und ihrer freiwilligen Helfer: „Heute waren alle Feuer und Flamme!“ ms