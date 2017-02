Feuerwehr Quernheim mit verdoppelter Einsatzzahl

Quernheim - Wie sehr die Ortsfeuerwehr Quernheim in der Bevölkerung, bei Vereinen oder der Verwaltung geschätzt wird, wurde am Samstagabend während der Generalversammlung in der Lichtburg Quernheim mehr als deutlich.

Ob Bürgermeister Diethelm Schmidt, der mit dem gesamten Gemeinderat gekommen war, der Heimatverein mit Vorsitzendem Michael Meyer, Uwe Allhorn, Leiter des Ordnungs- und Sozialamtes der Samtgemeinde Lemförde, die Altersabteilung (Erwin Schmidt) sowie die Ortsfeuerwehren Lemförde (Tobias Reimann) und Brockum (Marco Stickan) – alle dankten in ihren Grußworten den Quernheimern für ihren Einsatz und ihre immerwährende Unterstützung.

Für Mirco Schön stellte während der Generalversammlung Nils Hoffschneider die finanzielle Lage der Ortsfeuerwehr vor. Keine Beanstandungen in puncto Kassenführung hatten Ulrich Hackstedt und Heiko Meier, die die Kasse geprüft hatten. Da war die Entlastung des Kommandos nur noch eine Formsache. Zum neuen Kassenprüfer für Ulrich Hackstedt wählten die Blauröcke Wilhelm Buck.

„Die Ortsfeuerwehr Quernheim bestand zum Jahresende 2016 aus 27 Aktiven und 15 Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung/Reserve“, erklärte Ortsbrandmeister Dominik Fuchs zu Beginn seines Jahresrückblicks. Revue passieren ließ er die verschiedenen Dienste wie zum Thema ELW, Rechtsgrundlagen, der ELO-Gruppe, Brennen und Löschen, Retten aus Höhen und Tiefen, Fahrzeug- und Gerätepflege nebst Maschinistenausbildung, Gefahren an der Einsatzstelle.

Weiter erwähnte Fuchs das traditionelle Osterfeuer, die Teilnahme an den Samtgemeindewettbewerben im Mai in Stemshorn oder die der Wettkampfgruppe im Juni an den Kreiswettbewerben in Groß Lessen. „Die Funk- und Fahrübung am 5. August war wie immer gut besucht; hier freuen wir uns, dass auch die Alterskameraden stets gern daran teilnehmen“, zeigte sich der Ortsbrandmeister von der Resonanz immer noch begeistert. Ende Oktober habe man sich dann um die Wasserentnahmestellen im Ort gekümmert und diese auf den Winter vorbereitet. Abgesichert habe man erneut den alljährlichen Laternenumzug, so Fuchs, der abschließend zusammenfasste: „Wir wurden zu fünf Brandeinsätzen, einer technischen Hilfeleistung und acht Fehlalarmen gerufen. Gegenüber 2015 hat sich damit die Einsatzzahl verdoppelt.“

Für die Kinderfeuerwehr nahm anschließend Stefan Schliebe Rückblick, für die Jugendfeuerwehr Marvin Fuchs. Neu in die Ortsfeuerwehr aufgenommen wurde Jan Wagner. Grüße des Samtgemeinde- und Kreiskommandos überbrachte dann stellvertretende Gemeindebrandmeisterin Bettina Hofmeister.

Zum Punkt „Dienstgradverleihungen, Verpflichtungen“ verpflichtete Ortsbrandmeister Dominik Fuchs Chantal Hoffschneider und Nico Büsching. Befördert wurden Matthias Buck, der auch stellvertretender Ortsbrandmeister ist, zum Löschmeister, Dominik Fuchs und Marc Wagner zum Hauptfeuerwehrmann sowie Nils Hoffschneider und Christoph Nicolai zum Oberfeuerwehrmann.

„Die Wertschätzung ist doch zu sehen; ihr seid alle hier und das freut uns natürlich sehr“, sagte Fuchs. Danke sagte er der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. „Wir haben im letzten Jahr keine Probleme gehabt“, betonte der Ortsbrandmeister, dessen weiterer Dank den Alterskameraden galt. „Ihr seid immer da wenn wir Hilfe brauchen. Sein besonderer Dank galt den aktiven Mitgliedern. Abschließend hoffte er: „Dass wir dieses Jahr wenig Einsätze und wenig Fehlalarme haben.“ J cb