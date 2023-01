Feuerwehr Lembruch auf hervorragendem Niveau

Die Jubilare der Lembrucher Ortswehr und ihre Gratulanten: Karsten Nickel (v.l.), Tobias Seidel, Lars Mentrup, Karsten Krückeberg, Marco Henke, Reinhard Korte, Heinz Herbert Hanker, Friedhelm Dannhus, Dieter Winter und Norbert Warnke. © Dr. Schütz

2022 war ein Jahr mit vielschichtigen Herausforderungen für die Feuerwehr Lembruch. Negativer Höhepunkt war eine Windhose, die zu starken Verwüstungen führte. Erfreulicher ist der Blick in die Zukunft. Die Ortsfeuerwehr möchte 2023 die Einweihung des umgebauten Gerätehauses feiern.

Lembruch – „Die Feuerwehr ist auf einem hervorragenden Niveau! Sie zeigt ein anspruchsvolles Engagement, wofür Respekt und Dank gezollt werden muss!“ Mit diesem Bekenntnis zur Feuerwehr, wie es Lemfördes Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup benannte, wurde bei der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Lembruch ein sehr positives Resümee der ehrenamtlichen Tätigkeit der Brandschützer gezogen.

Lembruchs Ortsbrandmeister Karsten Nickel sprach in der Schützenhalle von einem kurzweiligen Jahr 2022, das vielschichtige Herausforderungen mit sich gebracht habe, wie Feuerwehr-Pressesprecher Dr. Michael Schütz berichtet. Neben einigen Bränden und Fehlalarmen nahmen die technischen Hilfeleistungen immer mehr Raum ein. Höhepunkt sei dabei eine Windhose, die zu starken Verwüstungen geführt habe. Eine starke Zunahme zeigte sich auch bei den unterstützenden Tätigkeiten für den Rettungsdienst, wobei hier häufig Türöffnungen und Tragehilfen geleistet wurden. Der traurige Höhepunkt war eine Leichenbergung nach einem Verkehrsunfall.

Erfreulicher dagegen waren einige gesellige Veranstaltungen der Wehrleute und natürlich der lang ersehnte Baubeginn am Gerätehaus, wobei sich alle Anwesenden auf eine baldige Einweihung idealerweise noch in diesem Jahr freuten. Natürlich leisteten die Feuerwehrleute auch wieder Aus-, Fort- und Weiterbildungen in der eigenen Wehr und an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck ab.

Ein Höhepunkt war die Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder. Marco Henke und Karsten Krückeberg wurden für ihr 25-jähriges Engagement geehrt, Reinhard Korte und Dieter Winter für 50-jährige Mitgliedschaft und Heinz Herbert Hanker für stolze 60 Jahre in den Reihen der Lembrucher Brandschützer. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Norbert Warnke, würdigte Hankers Einsatz ganz besonders. Immerhin ist die Familie schon seit vielen Generationen durchgehend in der Feuerwehr tätig. Hanker dankte seinen Kameraden und wünschte allen weiterhin eine erfolgreiche Zukunft.

Abschließend hob Warnke besonders die Ausschreitungen bei Feuerwehreinsätzen generell und speziell zu Silvester hervor. „Es ist ein Unding, dass Feuerwehrleute bei ihren Hilfeleistungen bedroht und angegriffen werden. Hier gilt es, mehr Respekt einzufordern und Vergehen konsequent zu ahnden!“

Beförderungen Feuerwehrfrau/Feuerwehrmann: Jessica Dehlfing, Fabian Krümpelbeck

Hauptlöschmeister: Tobias Seidel

1. Hauptfeuerwehrmann: Oliver Wessendorf

Oberfeuerwehrmann: Jonas Dannhus, Fabian Dannhus, Luis Seidel