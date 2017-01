Feuerwehr Brockum zieht positive Jahresbilanz

Brockum - Seit 50 Jahren halten Friedrich Corshenrich, Friedrich Meyer und Horst Meyer der Freiwilligen Feuerwehr Brockum die Treue. Karlheinz Meyer seit 40 Jahren. Alle vier Kameraden ehrte Ortsbrandmeister Marco Stickan am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung im Landgasthaus Koch in Brockum. Befördert zum Hauptfeuerwehrmann wurden Andre Meyer sowie zum Löschmeister Rene Lampe und Marco Wellmann.

Zum Auftakt der Versammlung hatte Marco Stickan insbesondere den Kreisverbandsvorsitzenden Uwe Stubbemann willkommen geheißen. „Die Wehr zählte am 1. Januar 2016 fünfundfünfzig Mitglieder“, erklärte der Ortsbrandmeister zu Beginn seines Jahresberichtes. Im abgelaufenen Jahr habe die Wehr drei Brandeinsätze, dreimal technische Hilfe, zweimal Fehlalarm und eine Einsatzübung gehabt, sowie an allen vier Tagen des Brockumer Großmarktes Brandwachen absolviert, so Stickan weiter. Am 11. April habe die dritte Klasse der Grundschule Brockum sie besucht. Stickan: „Den Kindern wurde alles über den Brandschutz und die Aufgaben einer Feuerwehr erklärt.“ Spannend wurde es, als man am 25. Mai endlich das neue Löschfahrzeug LF-Logistik in Rendsburg abgeholt habe; die offizielle Fahrzeugübergabe fand dann am 13. August statt.

Teilgenommen habe man zudem am 28. Mai an den Samtgemeindewettbewerben in Stemshorn sowie an den Kreiswettbewerben am 4. Juni, erstmals mit dem neuen Fahrzeug. Am 12. Juni habe die Wehr dann den „Tag des offenen Hofes“ bei Familie Kortenbruck unterstützt. Abschließend ging Stickan noch auf diverse Lehrgänge ein, an denen Kameraden in Wehrbleck und der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz teilnahmen.

Anschließend standen die Berichte der Gerätewarte Andre Meyer (Atemschutz) und Friedrich Sudmann (Tanklöschfahrzeug 16/24 und Löschgruppenfahrzeug Logistik) sowie des Sicherheitsbeauftragten Holger Müller auf der Tagesordnung. Positiv in Ein- und Ausgaben stellte Kassenwart Sebastian Uetrecht die finanzielle Lage der Feuerwehr Brockum vor. Da die Kassenprüfer Sven Hohendahl und Marie Börner keine Beanstandungen an der Kassenführung hatten, wurde der Entlastung des Vorstandes zugestimmt. Sven Hohendahl schied aus; für ihn wählte die Versammlung Kai Schwarze zum neuen Kassenprüfer.

In ihrem Bericht zur Kinderfeuerwehr ging Birgit Wittkötter näher auf den Kreiskinderfeuerwehrtag am 3. September in Brockum ein. Einen positiven Jahresbericht gab auch Jugendfeuerwehrwart Bastian Kriedemann ab. Für den Förderverein erwähnte Dirk Steuwer, dass ein Überdruckbelüfter für die Wehr angeschafft worden sei. Ein Präsent für die beste Dienstbeteiligung überreichte Marco Stickan dann Patrick Weiß.

Brockums Bürgermeister Marco Lampe bedankte sich für die tolle Arbeit, „die unsere Feuerwehr Jahr für Jahr leistet.“ Für die Zusammenarbeit bedankten sich die Vertreter der Nachbar-Feuerwehren Oppendorf, Michael Hage, und Quernheim, Dominik Fuchs. „Wir haben unseren Dienstplan abgearbeitet, beim Dümmerbrand geholfen, während des Brockumer Großmarktes Präsenz gezeigt sowie den großen Martinsumzug in Lemförde gesichert“, zählte Friedrich Meyer die Aktivitäten der Verkehrssicherungsgruppe der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ auf. Die Jahreshauptversammlung der Alterskameraden finde am 17. Februar statt. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ teilte Marco Stickan mit, dass für dieses Jahr 14 Lehrgänge geplant seien. Zudem würden die Samtgemeindewettbewerbe am 6. Mai in Brockum stattfinden. „Da 2018 das Kreiskönigstreffen in Brockum geplant ist, werden wir das auch unterstützen“, blickte der Ortsbrandmeister bereits in die Zukunft. J cb