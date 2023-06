Weitere Kritik an der Bettensteuer in Lembruch am Dümmer: „Bestrafung für risikobereite Unternehmer“

Von: Melanie Russ

Auch im Dümmerhotel Strandlust wird künftig eine Beherbergungssteuer erhoben. Inhaber Thorsten Finke hält die Ratsentscheidung für übereilt und den falschen Weg zur Verbesserung der Gemeindefinanzen. © Russ

Die Einführung der „Bettensteuer“ in Lembruch ist beschlossene Sache. Nun üben nach dem Marissa-Resort auch andere Beherbergungsbetriebe des Ortes heftige Kritik an der Ratsentscheidung. Dass sie übereilt und verfrüht getroffen worden sei, ist dabei noch einer der harmloseren Vorwürfe. Ein Hotelier nennt das Vorgehen sogar einen „,touristischen Analphabetismus“.

Lembruch – Das Konto der Gemeinde Lembruch wird sich über die zum 1. Januar 2024 in Kraft tretende Beherbergungssteuer freuen, denn sie spült – vor allem dank des Marissa Resorts – ordentlich Geld in die Kasse. Dass die Betreiber des Ferienparks von dieser Entscheidung wenig begeistert sind, hatte Geschäftsführerin Susanne Adrian auf Nachfrage bereits deutlich gemacht. Die Mediengruppe Kreiszeitung hat sich nun bei weiteren Beherbergungsbetrieben umgehört.

Fazit: Auch bei ihnen hält sich die Freude in Grenzen. Und das liegt nicht daran, dass sie keinen Beitrag zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur leisten wollten, die mit den Mehreinnahmen finanziert werden soll. Was ihnen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass nur sie zur Kasse gebeten werden, Gastronomie und andere von Tourismus profitierende Betriebe dagegen ausgenommen sind.

Der Gemeinderat Lembruch hatte Mitte Mai die Einführung einer Beherbergungssteuer – auch Bettensteuer genannt – beschlossen, die unter anderem für Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze gilt.

Beherbergungssteuer am Dümmer - das sagt ein Hotelier: „Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht“

Thorsten Finke, Geschäftsführer des Dümmerhotel Strandlust findet auf Nachfrage deutliche Worte. „Um es vorwegzusagen, bin ich seit Jahren ein Befürworter einer touristischen Gegenfinanzierung. Auch der Laie muss erkennen, dass die öffentliche Hand am Dümmer nur in begrenztem Maße Infrastruktur ausbauen und zeitgemäß weiterentwickeln kann.“ Bereits seit 2012 hätten die Touristiker immer wieder die Diskussion um eine Gegenfinanzierung eingefordert, um insbesondere Lembruch und Hüde attraktiver zu machen. Der verfrühte Zeitpunkt der Einführung, die Art der Erhebung („Bettensteuer“), der Lembrucher Alleingang und die Vorgehensweise zeigten ihm, „dass es sich hier um ,touristischen Analphabetismus‘ handelt; anders kann ich es leider nicht ausdrücken“.

Der Deichweg, Radverbindungen und so weiter seien seit Jahrzehnten in schlechtem Zustand. Dass die Gästezahlen durch den Ferienpark eklatant steigen würden, sei auch seit 2017 bekannt. Erst sei das politisch jahrelang ignoriert worden, um jetzt einen (unüberlegten?) Schnellschuss abzugeben, um die „dickste Kuh im Stall zu melken“, kritisiert der Hotelier. „Unserem Gemeinderat unterstelle ich wohlwollend Unwissenheit und mangelndes Fachwissen anstelle von vorsätzlicher Boshaftigkeit. Wie heißt es so schön: Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht…“

Die Zimmer in seinem Hotel seien vor langer Zeit gebaut und bezahlt worden, daher sei die neue Abgabe sicherlich betriebswirtschaftlich zu verkraften, auch wenn sie für Gastgeber in Lembruch ganz klar einen Wettbewerbsnachteil bedeute, sagt Thorsten Finke. Die sehr kritischen Äußerungen von Marissa-Chefin Susanne Adrian teilt er: „Wenn ich die Investition pro Bett oder Stellplatz eines neuen, jungen Beherbergungsbetriebes sehe, ist die ,Bettensteuer‘ schlichtweg eine Bestrafung für risikobereite Unternehmer. Diese Unternehmer machen das, was wir uns viele Jahrzehnte am Dümmer gewünscht haben: Sie holen wetterunabhängig Urlaubsgäste an den See. Diese verhelfen den unterschiedlichen Dienstleistern der Region – von der Gastronomie über den Bootsverleih bis hin zum Einzelhandel – viele Monate im Jahr zu einer verbesserten Rentabilität. Somit werden sie bereits mittelfristig messbar zu einem höheren kommunalen Steueraufkommen beitragen.“

Wenn man unterstelle, dass die nichtbeherbergenden Tourismusbetriebe derzeit wohl profitabler arbeiten als noch vor wenigen Jahren, sei die Beherbergungssteuer auch eine Art Bestrafung für den Übernachtungsgast, mit dem im Tourismus die höchste Wertschöpfung pro Aufenthaltstag generiert werde.

Nach Finkes Einschätzung könnte der prognostizierte Erlös aus der „Bettensteuer“ in anderer, überlegterer Form fairer zusammengetragen werden; vielleicht sogar noch spürbar mehr und vor allem in absoluter Einigkeit der beiden Dümmergemeinden Lembruch und Hüde. „Nur das kann der Weg sein.“

Beherbergungssteuer am Dümmer - das sagt ein Campingplatzbetreiber: „Da trifft es die Falschen.“

„Ich kann nachvollziehen, dass etwas passieren muss“, sagt auch Friedrich Eickhoff, Betreiber des Campingplatzes Tiemanns Hof und eines 2020 errichteten Wohnmobilhafens an der Seestraße. „Dass Einnahmen generiert werden müssen, ist klar“, sagt er mit Blick auf die Defizite in der touristischen Infrastruktur. Aber ob es eine Beherbergungssteuer sein muss... „Da trifft es die Falschen“, findet Eickhoff.

Für seine zahlreichen Dauercamper muss er zwar keine Abgabe zahlen – sie zahlen bereits eine Zweitwohnungssteuer –, wohl aber für die nach eigener Aussage etwa 25 000 Touristen-Übernachtungen pro Jahr. In welcher Form er diese Kosten an seine Gäste weitergeben werde und wie die Abwicklung mit der Gemeinde in der Praxis funktionieren solle, sei noch völlig offen, sagt er. Aber ihm ist schon jetzt klar: „Für uns bedeutet das viel mehr Aufwand.“

Friedrich Eickhoff will sich gar nicht vor einer Abgabe drücken: „Wir sind gewillt, wenn es gerecht ist.“ Zur Gerechtigkeit gehört für ihn zum einen, dass alle beteiligt werden, die vom Tourismus profitieren. Und eine Abgabe müsse für den ganzen Dümmer gelten – oder wenigstens für den Bereich der Samtgemeinde Lemförde: „So ist es Wettbewerbsverzerrung.“ Die Gemeinde Hüde plant derzeit nicht, eine Beherbergungssteuer einzuführen.

Wie Thorsten Finke sieht auch der Campingplatzbetreiber in der Ratsentscheidung einen Schnellschuss, der zu kurz greift: „Das ganze Tourismus-Management muss professioneller werden und mit allen Beteiligten abgestimmt werden.“ Ebenfalls eine Forderung, die schon lange im Raum steht.

Beherbergungssteuer am Dümmer - das sagen Vermieter von Ferienwohnungen: „Grundsätzlich gut“ oder „Ein bisschen Geldmacherei“

Bei den Vermietern von Ferienwohnungen ist die Meinung geteilt. Viele haben sich in den vergangenen Wochen auch noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt. „Grundsätzlich finde ich es gut“, sagt Ulf Schierbaum, der drei Wohnungen an Touristen vermietet. „Unter der Voraussetzung, dass das Geld im Ort investiert wird und den Ort attraktiver macht.“ Allerdings würde auch er sich wünschen, dass künftig alle, die vom Tourismus profitieren, auch in irgendeiner Form beteiligt werden.

Ein weiterer Vermieter, der namentlich nicht genannt werden möchte, zeigt weniger Verständnis. „Ich bin damit gar nicht zufrieden“, sagt er. Bei jetzt schon höheren Kosten für Strom und Heizung müsse er künftig weitere Kosten an seine Gäste weitergeben. „Wir müssen damit rechnen, dass dann weniger Gäste kommen“, fürchtet er. Zumal die Vermieter nebenan in Hüde das Problem der Beherbergungssteuer nicht haben. Er stelle sich ernsthaft die Frage, ob eine solche Steuer angesichts der hohen Steuereinnahmen, die die Gemeinde vom Marissa Resort bekommt, vertretbar ist. Aus seiner Sicht hätte man an der Infrastruktur ohne die vielen zusätzlichen Gäste des Ferienparks gar nichts ändern müssen. Dass jetzt allein Beherbergungsbetriebe wie seiner zusätzliche Steuern zahlen sollen, um in den Ort investieren zu können, kann er nicht nachvollziehen.

Für Jens Schlick, der fünf Ferienwohnungen vermietet, ist die Beherbergungssteuer „ein bisschen Geldmacherei“. Dass die Gemeinde den Ferienpark, durch den in der Region auch viel investiert wurde, nach Lembruch geholt hat und nun, kaum dass er fertiggestellt ist, eine solche Steuer erhebt, findet er gelindegesagt fragwürdig. Denn nur dank der langfristig anvisierten 400 000 jährlichen Übernachtungen in dem Resort kann die Gemeinde mit insgesamt rund 315 000 Euro Einnahmen pro Jahr rechnen.

Für Jens Schlick ist die Steuer „eine sehr einseitige Geschichte“. Eine Tourismusabgabe für alle wäre auch in seinen Augen gerechter. „So bekommt das einen faden Beigeschmack.“ Für den Fall, dass die Steuer zum 1. Januar 2024 tatsächlich so erhoben wird, wie jetzt beschlossen, und der Rat nicht zu Nachbesserungen bereit ist, überlegt Jens Schlick nach eigener Aussage, rechtlich prüfen zu lassen, ob die Erhebung der Beherbergungssteuer in dieser Form zulässig ist.