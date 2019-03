Ferienkiste gibt Programmgestaltung ab

Lemförde - Von Melanie Russ. Die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat den „Hilferuf“ der Ferienkiste erhört. Ab dem kommenden Jahr übernimmt die Verwaltung die Koordinierung der Ferienspiele und die Herausgabe des Programmhefts. Für beides sind bislang die Ehrenamtlichen der Ferienkiste zuständig.

Der hohe Aufwand, den die Organisation alljährlich bedeutet, könnte nach Einschätzung der Verantwortlichen ein Grund dafür sein, dass sich für die im Sommer ausscheidende erste Vorsitzende Cordula Lindemann bislang kein Nachfolger gefunden hat. „Viele sind durch Familie und Arbeit schon sehr belastet“, weiß Lindemann. Da bleibe kein Raum für eine so zeitaufwendige Aufgabe. Kann ihr Posten nicht wiederbesetzt werden, droht der Arbeitsgemeinschaft das Aus.

Um das zu verhindern, springt nun die Verwaltung ein. Corinna Stolte vom Ordnungsamt kümmert sich künftig federführend um die Kontaktaufnahme mit den Vereinen und Institutionen, Terminabsprachen, Heftgestaltung und Druck. „Gerade die Heftgestaltung ist sehr aufwendig“, weiß Schriftführerin Tina Tellmann. Sie kümmert sich in diesem Jahr ein letztes Mal um diese Aufgabe. Zwar könnten immer einige gleichbleibende Angebot aus dem Vorjahr übernommen werden. „Damit ist man dann in zehn Minuten fertig.“ Für die meisten müssten die Seiten allerdings neu gestaltet, Texte geschrieben und Fotos organisert werden. So kämen einige Stunden zusammen, bis die gut 40 Seiten fertig seien. Darum sei die Arbeitsgemeinschaft sehr dankbar, dass die Samtgemeinde ihnen diese Aufgabe abnehme, betont Tellmann.

„Wir hoffen, dass wir der Ferienkiste damit stark unter die Arme gegriffen haben“, bewertet Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe das Engagement der Verwaltung. Die Samtgemeinde war bislang Schirmherrin der Ferienkiste und trug deren Versicherungskosten bei Veranstaltungen. „Da waren wir immer mit ein paar hundert Euro dabei“, so Scheibe.

Arbeitslos sind die Aktiven der Ferienkiste nach der Abgabe des Programmheftes aber bei Weitem nicht. Zum einen bleiben sie für die Gewinnung von Sponsoren zuständig, zum anderen bietet die Ferienkiste in jedem Sommer eigene Veranstaltungen an wie die School’s-out-Party zum Ferienauftakt, die Beachparty und weitere kleinere Aktivitäten. Für Vorbereitung und Umsetzung sind laut Lindemann der gesamte Vorstand und weitere Aktive verantwortlich, sodass die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist. Darum hofft die Arbeitsgemeinschaft, dass sich weitere Interessierte finden, die bei der Ferienkiste mitmachen. Auch wer keinen Vorstandsposten übernehmen möchte – Beisitzer werden ebenfalls gesucht –, ist sehr willkommen. „Man kann viel machen und immer eigene Ideen einbringen“, wirbt Lindemann.

Vorstandssitzung

Der Vorstand der Ferienkiste kommt am Donnerstag, 4. April, 19.30 Uhr in Tiemanns Hotel in Stemshorn zu seiner nächsten Versammlung zusammen. Jeder, der Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand oder bei einzelnen Aktionen hat oder sich erst mal nur informieren möchte, ist dazu eingeladen.