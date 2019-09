„Ferienkiste“ findet neue Vorsitzende

Maren Delicat beerbt Cordula Lindemann / Geschenk an Vorstandsmitglieder

+ Staffelübergabe im Vorstand der Ferienkiste: Maren Delicat (4.v.r.) folgt auf Cordula Lindemann (4.v.l.) als Vorsitzende. Mareike Koke (v.l.), Janet Klostermann, Merle Logemann-Meyer, Tina Tellmann, Kerstin Lagemann und Ingo Jaeger gratulierten zur erfolgreichen Wahl. Foto: Brauns-Bömermann

Stemshorn – Aufatmen bei der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Ferienkiste“ am Donnerstagabend. Mit der Wahl von Maren Delicat zur Vorstandsvorsitzenden ist die Zukunft der im 25. Jahr bestehenden Institution gesichert, die mit viel Engagement Freizeitangebote während der Ferien für Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ organisiert. Eine Zeit lang war befürchtet worden, dass sich die „Ferienkiste“ auflösen müsste, nachdem die bisherige Vorsitzende Cordula Lindemann im vergangenen Jahr erklärt hatte, nur noch bis 2019 zur Verfügung zu stehen, und lange kein Nachfolger in Sicht war.