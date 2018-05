Fehlalarm in Volksbank

Feuerwehr muss nicht eingreifen

+ Ein Fehlalarm in der Volksbank Lemförde rief die Feuerwehr in die Hauptstraße. - Foto: Feuerwehr

Lemförde - In der Lemförder Volksbank ist am Dienstagabend ein Fehlalarm ausgelöst worden. Die per Funkmeldeempfänger und Sirene alarmierten Ortsfeuerwehren aus Lemförde und Brockum mussten allerdings nicht eingreifen, wie Feuerwehrpressesprecher Michael Schütz mitteilt.