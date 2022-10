Heike Hannker: Die Unverzagte plant auch einen dritten Anlauf

+ © FDP Vor der Wahl herrschte bei Heike Hannker und FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner noch gute Laune. Nach der Wahl war es Ernüchterung. © FDP

Wahlpleite mit der FDP, aber Heike Hannker will weiter für die Liberalen kämpfen. Ein dritter Anlauf Richtung Niedersächsischer Landtag ist für sie denkbar: „Ich denke schon, dass ich erneut antreten werde.“

Lemförde – Nach Auszählung aller Stimmen ist ein Achtungserfolg für Heike Hannker geblieben: Im Wahlkreis Diepholz, in dem sie bei der Landtagswahl als Direktkandidatin der FDP angetreten war, fuhren die Liberalen das niedersachsenweit prozentual beste Ergebnis bei den Zweitstimmen ein. Das klingt gut, relativiert sich aber, wenn die Nachricht mit Zahlen ausgeschmückt wird. Denn wenn 6,73 Prozent das Top-Ergebnis sind, muss sich niemand wundern, dass es nicht zum Einzug ins Parlament gereicht hat. Die FDP ist raus – mit landesweit 4,7 Prozent der Stimmen.

Für Heike Hannker, Vorsitzende des FDP-Ortsverbands in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, hat das natürlich Auswirkungen. Landespolitik ist mit der FDP jetzt nur noch abseits des Spielfeldes zu machen. Dennoch: An ihren politischen Ambitionen will die Unternehmerin festhalten. Auch eine erneute Direktkandidatur bei den Landtagswahlen 2027 ist für sie denkbar. „Ich denke schon, dass ich erneut antreten werde. Aber schauen wir mal, was die kommenden fünf Jahre bringen“, sagt sie.

Heike Hannker gibt sich unverzagt nach einer Wahl, die für die FDP durch und durch schlecht gelaufen ist. Dass es schwierig werden würde, hat sich laut der zweifachen Mutter schon während des Wahlkampfs abgezeichnet. Denn in den Gesprächen mit den Bürgern sei es kaum um landespolitische Themen gegangen, sondern fast ausschließlich um die bundes- und weltpolitischen Aufgaben, um die Arbeit der Ampel-Kolation in Berlin. „Das hat alles überschattet“, meint Hannker und analysiert: „Unser Stammklientel war mit dem Wirken der FDP in der Ampel nicht zufrieden.“ Und ist abgewandert.

Auch das persönliche Abschneiden der Hüderin litt unter dem Abwärtstrend. Im Wahlkreis reichte es nur noch noch zu 2 101 Erststimmen – fünf Jahre zuvor, bei ihrer ersten Kandidatur, waren es noch 3 280 gewesen. Wo sind sie hin, die ganzen Wähler? Laut einer Erhebung von Infratest Dimap verlor die FDP landesweit 100 000 Stimmen – mit 40 000 die meisten davon an die AfD. Sowie 25 000 an die CDU.

Eine detaillierte Analyse dieser Art für den Wahlkreis 41 kann Heike Hannker nicht erwarten, aber dass ein Zusammenhang zwischen einem Vier-Prozent-Minus bei der FDP und einem Sechs-Prozent-Plus bei der AfD besteht, ist zu vermuten.

Die Hüderin will keine großen Worte verlieren über die AfD, aber sie macht auch deutlich, dass deren Ergebnis für sie ein Ansporn ist, weiter für die Freien Demokraten zu kämpfen – im Kleinen, um vielleicht im Großen etwas bewirken zu können. „Bei all den Despoten und rechten Tendenzen in der Welt ist eine liberale Kraft wichtig. Und wir sind diese liberale Kraft“, sagt die Ratsfrau und will sich – obwohl sie weder 2017 noch 2022 eine realistische Chance auf einen Einzug in den Landtag hatte – wohl mindestens bis 2027 weiter in den Dienst der liberalen Sache stellen.