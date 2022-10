Familienzentrum Lemförde: Nach elf Jahren ist Schluss

Von: Melanie Russ

Dirk Feldkötter hat das Familienzentrum in Lemförde 2011 mit aus der Taufe gehoben, jetzt trägt er es als Vorsitzender des Fördervereins zu Grabe. Archi © Russ

Das Lemförder Familienzentrum ist bereits geschlossen, der Verein soll sich noch 2022 auflösen. Die Abwicklung des Vereins hatte sich länger als gedacht, hingezogen ‒ auch weil es Streitigkeiten ums Geld gab.

Lemförde – Das Ende ist besiegelt. Gut zwei Jahre nach der Schließung des Familienzentrums in Lemförde löst sich in Kürze auch der Verein auf. Die Abwicklung soll möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Das haben die Mitglieder bei ihrer jüngsten Versammlung einstimmig beschlossen, wie der Vorsitzende Dirk Feldkötter berichtet. Der Weg dahin war lang und steinig. Der Auflösungsprozess begann schon 2020. „Ich habe damals nicht gedacht, dass es so lange dauert“, gibt Feldkötter zu. Es waren zwei turbulente Jahre mit vielen Diskussionen und Streitigkeiten. Dabei ging es auch ums Geld.

Als das Familienzentrum 2011 an den Start ging, war die Idee dahinter, eine Anlaufstelle für die Bürger der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ zu schaffen und eine Plattform für die örtlichen Vereine zu bieten, auf der sie ihre Angebote vorstellen können. Der Verein Familienzentrum sollte nur dort selbst aktiv werden, wo es kein anderes Angebot gibt.

So bot er zeitweise eine Ferienbetreuung für die beiden großen örtlichen Firmen BASF und ZF an. Schuldnerberatung und Seniorenservicebüro nutzten die Räume des Familienzentrums für ihre Beratungen. 2015 bekam die Einrichtung Aufwind, als sich der Verein um die in großer Zahl nach Lemförde kommenden Flüchtlinge kümmerte. „Aber der Verein hat es nie geschafft, sich fest zu etablieren“, bedauert der Vorsitzende.

Auch finanziell war es immer schwierig. „Es ist uns leider nie gelungen, in das Bundesförderprogramm für Familienzentren zu kommen“, so Feldkötter. Darum blieb es bei der schmalen Finanzierung von 10 000 Euro jährlich, die sich das Land Niedersachsen und die Samtgemeinde teilten, sowie projektbezogene Zuwendungen. Zwischenzeitlich waren laut Feldkötter zwar bis zu sechs Teilzeitkräfte beschäftigt. „Aber es gab nie einen Grundstock für eine Stelle, die die Arbeit des Familienzentrums gut hätte aufbauen können.“ Letztendlich wurde vieles ehrenamtlich erledigt. Die Ehrenamtlichen waren mit viel Herzblut dabei, aber irgendwann seien sie an die Grenze der Belastbarkeit geraten, erläutert Feldkötter.

„2019/2020 wurd’s dann schwierig, weil ein Stückchen Harmonie verloren ging“, beschreibt er den Anfang vom Ende. Es gab finanzielle Ungereimtheiten, zwischenzeitlich hatte das Finanzamt dem Verein die Ehrenamtlichkeit entzogen, er war am Rande der Insolvenz. Die Stimmung sei schlecht gewesen, es habe in den Mitgliederversammlungen heftige Diskussionen über die Verwendung der finanziellen Mittel gegeben, berichtet Feldkötter. „Es war lange unklar, ob wir uns selbstständig auflösen können.“ Inzwischen wurden laut dem Vorsitzenden aber alle Fragen zwischen Verein und Mitarbeitern geklärt – zum Teil auch vor Gericht.

Am Ende bleibt beim Vorsitzenden ein gutes Gefühl zurück, weil der Verein seine Auflösung aus freien Stücken beschließen konnte und nicht dazu gezwungen wurde. Man habe zwar überlegt, ob es eine Perspektive für eine Fortführung gibt, aber keine Möglichkeit gefunden. Und am Ende wird voraussichtlich sogar noch etwas Geld übrig bleiben. Das soll dann die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ erhalten und für einen sozialen Zweck verwenden.