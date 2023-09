Die Erfindung des Dr. Zeitlos

Die Zeitmaschine ist noch verhüllt, das Plakat für die Aufführung darf dagegen gerne gezeigt werden. © Privat

Die Evangelische Jugend Lemförde spielt am Samstag im Bürgerpark das Stück „Hin und weg“.

Lemförde – Dr. Zeitlos mag ein kluger Kopf sein. Der Wissenschaftler hat eine Zeitmaschine erfunden. Seine beiden Nichten gehen damit ungeplant auf Reisen – und erleben auf ihrer Tour durch die vierte Dimension, wie es sich vor 775 Jahren anfühlte zu leben. Damals, als der Flecken Lemförde gerade gegründet wurde. Dass dies von dem menschenscheuen Dr. Zeitlos nicht geplant war, steht auf einem anderen Blatt.

Die Zuschauer dürften an diesem Plot ihren Spaß haben, handelt es sich bei der Zeitreise doch um ein Stück, das die Theatergruppe der Evangelischen Jugend der Kirchengemeinde Lemförde entwickelt hat. Es trägt den beziehungsreichen Titel „Hin und weg – Vergangenheit trifft Zukunft“. Uraufführung ist am Samstag, 9. September, 16 Uhr, beim „Picknick im Park“ im Lemförder Bürgerpark. Es ist eines der vielen Events in diesem Jahr zum 775. Geburtstag des Fleckens, und für den Programmteil „Theater“ sind die Aktiven der Evangelischen Jugend zuständig.

Wo „Evangelische Jugend“ draufsteht, ist eine ganze Menge drin. An „Hin und weg“, dem dritten großen Bühnenstück, sind 17 junge Menschen beteiligt. Die jüngste Darstellerin ist zwölf Jahre alt, die älteste 30 Jahre. „Gerade diese bunte Mischung macht den besonderen Charme der Gruppe und des Theaterstücks aus“, sagt Ingo Jaeger. Die komplette Darbietung dauert etwa 50 Minuten und ist von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst geschrieben worden. „Dabei halten wir einige Überraschungen bereit“, verspricht der Regionaldiakon des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz.

„Picknick im Park“ „Picknick im Park“ ist eine Veranstaltung der Werbegemeinschaft „LemFörderer“ – und der Titel der Veranstaltung ist absolut wörtlich zu nehmen. Zwar werden im Bürgerpark auch Speisen und Getränke zum Selbstkostenpreis angeboten, aber jede Gruppe, jede Familie kann sich gern den eigenen Picknickkorb mitbringen und sich selbst verpflegen. Los geht es um 15 Uhr, um 16 Uhr beginnt dann das Theaterstück der Evangelischen Jugend. Und ab 17 Uhr kann zur Musik von „Das tiefe Blech“ noch zusammengesessen und geklönt werden. 500 Sitzgelegenheiten werden im Bürgerpark geschaffen. „Mit diesen Aktionen möchten die Veranstalter viele Menschen einladen, einen schönen Nachmittag im Lemförder Bürgerpark zu erleben, und das Ganze ohne Stress und Zwang“, heißt es auf einem Flyer.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Stück hatten die Dr.-Zeitlos-Nichten Isabell (gespielt von Lara Hoppe) und Lotta (gespielt von Greta Sellig) den Lemfördern bereits am vergangenen Wochenende im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes im Bürgerpark gegeben. Die ganze Geschichte soll an dieser Stelle natürlich nicht erzählt werden. Nur so viel: im Jahr 1248, in dem sich Isabell und Lotta wiederfinden, wird die Gräfin von Diepholz (Ira Wirt-Miller) mit ihrer Zofe (Lea Vongehr) zum großen Fest von Leopold Leuenfort (Jana Reitmeyer) eingeladen. Doch was sie dort erlebt, damit hätte niemand gerechnet. Denn neben Romantik, Witz und Ernsthaftigkeit, ist die zentrale Frage: Welches Spiel treibt Shufaris, der böse Zauberer?

Die Gewänder sind historischen Vorlagen nachempfunden, und so geht es für die Theatergruppe der Evangelischen Jugend Lemförde am Samstag auf die Bühne. Die Gewänder sind historischen Vorlagen nachempfunden, und so geht es für die Theatergruppe der Evangelischen Jugend Lemförde am Samstag auf die Bühne. © Jaeger

Das Ensemble: Isabell (Lara Hoppe), Lotta (Greta Sellig), Gräfin von Diepholz (Ira Wirt-Miller), Leopold Leuenfort (Jana Reitmeyer), Elenore (Anne Weghört), Bettler (Johannes Schult), Zofe Johanna (Lea Vongehr), Butler Hubertus (Leon Schliebe), junges Mädchen (Mette Marten), Ratsherr (Nele Scholz), Priester (Angelina Fink), Hofnarr (Hauke Henseleit), Komparsin (Amelie Pöltl), Anstgar Zeitlos (Linus Marten), Gehilfe Perry (Eric Schliebe). Desweiteren: Jaime Lering für die Audio-Einspielungen und Ingo Jaeger als Leiter der Gruppe.