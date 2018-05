Europe-Klasse: Herzschlagfinale bei der Jugend

Hüde - Bei der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft 2018 (IDJM) in der Bootsklasse Europe hat sich unter den 45 Teilnehmern aus Deutschland und Belgien Julian Vermeersch den internationalen Meistertitel nach Abschluss der insgesamt neun Wertungsläufe gesichert. Vizemeister 2018 und zugleich bester deutscher Teilnehmer wurde Johann Tammen von der Seglervereinigung Kiel (SVK).

Der 17-jährige Belgier Kilian Vermeersch legte den Grundstein für seinen letztlich verdienten und überzeugenden Gesamtsieg vor allem in den Wertungsläufen 5 und 6. Nach den ersten vier von neun Wertungsläufen am Donnerstag und einer – unfreiwilligen – Regattapause am darauffolgenden Freitag wegen Windstille noch auf Platz 3 liegend, trumpfte Kilian Vermeersch besonders am vorletzten Regattatag auf und gewann überlegen jeweils den 5. und 6. Wertungslauf. Etwas abflauende Winde konnte der belgische Jugendliche geschickt nutzen und sicherte sich am Samstag nach acht von neun Wertungsläufen nicht nur den Tagessieg, sondern bereits einen Vorsprung von vier Punkten in der Gesamtwertung.

Der abschließende 9. Wertungslauf am Sonntag führte dann zu einem Herzschlagfinale zwischen den beiden Führenden im Gesamtklassement. Während Vermeersch im letzten Lauf nur auf den 20. Platz kam erreichte sein einziger Konkurrent um den Titel, Johann Tammen, dabei den 11. Platz. Wegen der bis dahin fast makellosen Serie in den absolvierten Regattaläufen konnte Kilian sich einen durchaus hinteren Platz in der letzten Wettfahrt ohne weiteres leisten, da nur das schlechteste Ergebnis aller neun Läufe bei jedem Teilnehmer gestrichen wird. Nach einer Disqualifikation auf Grund eines Frühstarts musste Konkurrent Johann Tammen in der letzten Wettfahrt vier Punkte gegenüber dem bis dahin schlechtesten Wertungslauf des Belgiers aufholen, um sich noch den Titel zu sichern. Kurz vor Schluss der letzten Wettfahrt wurde es noch einmal spannend. Im Ziel lag Tammen mit einem 11. Platz jedoch insgesamt weiterhin 4 Punkte zurück und sicherte sich damit die Silbermedaille.

Vorjahressieger auf Platz sechs

Der als Mitfavorit gehandelte Robert Zink (Seglervereinigung Hüde, SVH) konnte sich in der Gesamtwertung nur den 6. Platz erkämpfen. Trotz der Anzahl von drei Tagessiegen in den neun Wertungsläufen reichte es für den Vorjahressieger nicht auf das Medaillentreppchen. Bereits mit einer Disqualifikation im aller ersten Rennen belegt musste Zink in der siebten Wettfahrt aufgeben und kam nicht ins Ziel. Zink war auf der Schot seines Bootes bei einem Wendemanöver ausgerutscht und dabei auf den Pinnen-Ausleger des Ruders gefallen. Auf Grund des Ruderbruchs war eine Weiterfahrt in dieser Wettfahrt nicht mehr möglich gewesen.

Besonders erfreulich aus heimischer Sicht sind auch die tollen Platzierungen von Dümmer-Seglern. Sophie Menke (SCC) sicherte sich mit einem zweiten Platz bei dem letzten Lauf den vierten Platz im Gesamtklassement, während Leonard Alberty (SCC) als Fünfter ebenfalls eine tolle Leistung zeigte. Sophie Menke errang zudem auch den Meistertitel in der gesonderten Wertung der U 17- Jährigen. Die Silbermedaille in der U 17-Wertung konnte Maarten Würtz (SVH), sowie die Bronzemedaille des Deutschen Seglerverbandes (DSV) die Seglerin Ida Otte vom Yacht Club Bayer Uerdingen entgegennehmen. Bis auf den Gesamtsieger Vermeersch trainieren alle genannten Segler in dem im Landesstützpunkt Niedersachsen der SVH geführten Europe Team Niedersachsen.

Bei der abschließenden Siegerfeier auf dem Clubgelände der ausrichtenden SVH überbrachte der Jugendwart des niedersächsischen Seglerverbandes, Sebastian Röske, die Glückwünsche des Deutschen Seglerverbandes (DSV) an die Sieger und lobte die Seglervereinigung Hüde nicht nur für die hervorragende Ausrichtung der Meisterschaft. Zugleich würdigte er auch die tolle Jugendarbeit des Vereins, insbesondere in der Bootsklasse der Europes. Abschließend bescheinigt der Vorsitzende der Deutschen Europe Klassenvereinigung, Michael von Schleinitz, dem Wettfahrtleiter Thomas Budde (SVH) und seinem großen Helferteam eine fehlerfreie, sehr umsichtige und „einfache klasse“ Durchführung.