Lemförde – Nur Hammer und Pult fehlten, ansonsten verlief die öffentliche Versteigerung vor dem alten Amtshof im Lemförde sehr gut. Im Angebot waren diverse, sehr unterschiedliche Fahrräder, generalüberholt aus der Fahrradwerkstatt, drei fast neuwertige Bürostehlampen, die Glastischvitrine, die viele Besucher aus dem alten Amtshof kennen, Jacken und verschiedene Dinge aus dem „Kellerverlies“ des Amtshofes. In Summe waren es 51 Gegenstände.

Unter den sprichwörtlichen Hammer von Ordnungsamtsmitarbeiter Frank Sander kamen zehn Fahrräder mit einem Gesamterlös von 193 Euro. Dieser wird zugunsten der Fahrradwerkstatt verwendet. Räder, die keine Abnehmer fanden, sind weiterhin für kleines Geld im Amtshof zu erwerben.

Weitere 155 Euro erbrachten die Gebote auf den Glas-Vitrinen-Tisch, Stehlampen, Heizlüfter, Herrenuhr sowie eine Holzkiste mit sieben Ballonflaschen. Der Erlös war für den Jugendtreff geplant. Jugendpflegerin Martina Feldmann hatte sich bei Benjamin Stauber bereits am Montag gemeldet: „Mit der Finanzspritze kann ich schon richtig etwas anfangen.“

Insgesamt brachte die Versteigerung 348 Euro in knapp 45 Minuten. Sander machte sich als Auktionator gut: „Bitte nennen Sie mir die Nummer des Rades, an dem Sie interessiert sind“, kürzte er den Durchgang von Rad 1 bis 25 erheblich ab. Nummern wurden zugerufen, das Mindestgebot war auf den ausgehändigten Listen abgedruckt, die Räder gingen von 5 bis 50 Euro in Windeseile weg. Sie waren überholt, fahrbereit und heiß begehrt – wie das Kynast-Erwachsenen-Dreirad mit stabilem Heckkorb. Darauf bot die Familie Klanke aus Brockum. „Wir haben es für den Bruder mit Handicap ersteigert“, berichtete Fabian Klanke. Kinderdreirad, Kinderfahrrad, Herren-, Damen- und Mountainbikes wechselten die Besitzer für den guten Zweck.

Richtig „cool“ gaben sich die Bieter: Keine lauten Zurufe, stattdessen dezente Handheben Richtung Auktionator, Pokerface und dann die Freude, wenn der Deal klappte.

Der Garderobenständer voll behängt mit Fundjacken vom Brockumer Großmarkt wurde nicht dezimiert. Sanders „die Jacken sind alle frisch gewaschen“ half nichts. Ebenfalls unverkauft blieben ein Schulranzen und eine antike Holzpresse sowie drei sehr alte Ballonflaschen in Weidenkörben und Draht. Eine Markenarmbanduhr und die Bürolampen gingen dagegen schnell „über den Tisch“.

Nicht im Original vor Ort waren ein Industrieschredder und ein Tresor. „Die beiden Stücke befinden sich im alten Rathaus. Wer bietet mit?“, fragte Sander nach. Auch ohne Mindestgebot bestand jedoch kein Interesse. Die Glasvitrine, vormals im Obergeschoss-Foyer des Amtshofes für ausgestellte Bücher und Dokumente genutzt, erwarb Claudia Beulting aus Stemshorn. Sie hatte ein Gebot unter dem Mindestgebot im Vorfeld abgegeben und erhielt den Zuschlag.

Sander hatte fleißige „Bühnenhelfer“. Holger Reinking und Horst Nicolai, Mitarbeiter des Bauhofes der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, präsentierten die Auktionsgegenstände, halfen den Käufern und verstauten die nicht verkauften Dinge nach der Auktion. An Benjamin Stauber von der Samtgemeinde kam niemand vorbei: Bei ihm musste bezahlt werden, und er hatte Quittungshoheit.

Was in die getrennten Kassen von Fahrradwerkstatt und Jugendtreff gespült wurde, das verfolgten auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe und Bauamtsleiter Lars Mentrup gespannt. Insgesamt zeigte sich Stauber mit der Aktion zufrieden.

Wer noch Interesse an unverkauften Gegenständen hat, erhält beim Bürgerservice oder per Email an rathaus@lemfoerde.de weitere Informationen. sbb