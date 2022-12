Etwas Neues für Hüde: Ein Autohaus mit zwei Extras

+ © Privat So, aber mit blauer Außenhaut, wird das Autohaus in Sandbrink nach Fertigstellung aussehen. © Privat

In Hüde entsteht an der Bundesstraße für etwa zwei Millionen Euro etwas Neues. Das Autohaus Asbree aus Vechta baut im Ortsteil Sandbrink ein Autohaus mit zwei Extras. Wie diese sich gestalten werden, ist allerdings noch offen. Wunsch des Bauherrn ist ein gastronomisches Angebot.

Hüde – Noch ist das Haus ein leeres Gerippe, drumherum sind nur Kies und Schlamm. Doch wenn der an der B51 gelegene Rohbau erstmal fertig ist, hat Hüde ein neues Autohaus. Vielleicht auch ein weiteres gastronomisches Angebot. Und etwas, von dem man heute noch nicht weiß, was es mal sein wird. Die Firma Asbree aus Vechta lässt derzeit im Ortsteil Sandbrink zwischen dem Imbiss Droste und der Tischlerei Hafer ein neues, aus Holz und Glas bestehendes Gebäude errichten. Grundfläche: Etwa 1 000 Quadratmeter. Erwartete Fertigstellung: April oder Mai 2023. „So ist es geplant“, sagt Matthias Asbree, der in Vechta ein großes Peugeot-Autohaus betreibt.

Dass auch in Hüde am Ende Peugeot außen dran stehen und innen drin sein wird, ist deshalb wahrscheinlich, aber noch nicht sicher. Weil viele Autohersteller aktuell in der Zusammenarbeit mit den Händlern einen neuen Kurs einschlagen würden, seien verbindliche Übereinkünfte schwierig. „Wir hängen ziemlich in der Luft“, sagt Asbree über die Autoverkäufer-Branche. Das Projekt in Hüde wird dennoch durchgezogen. Es soll für Asbree und seine Lebensgefährtin Susanne Burgemeister – zugleich auch Projektmanagerin des Neubaus – das zweite berufliche Standbein werden. Vor sieben Jahren sind sie nach Lembruch an den Dümmer gezogen, freuen sich nun auf den Job um die Ecke. Wobei der Standort Vechta natürlich die Zentrale bleibt.

+ Bis jetzt steht an der B51 in Hüde-Sandbrink nur der Rohbau. Im April oder Mai 2023 soll alles fertig sein. © Sander

Das Konzept in Sandbrink sieht vor, dass die Grundfläche des Gebäudes in eine rechte und eine linke Hälfte unterteilt wird. Rechts von der Bundesstraße aus gesehen zieht das Autohaus ein. Etwa 200 Quadratmeter groß soll die Ausstellungshalle werden, dahinterliegend erstreckt sich die Werkstatt mit vier Montageplätzen. „Ein vollwertiges Autohaus eben“, sagt Asbree, der auf der Außenfläche vor und neben dem Gebäude nicht nur Autos präsentieren, sondern auch sechs E-Ladesäulen installieren wird – vier Schnelllader, zwei normale. Vermutlich ein gutes Angebot für Durchreisende oder auch Dümmergäste. Und die sollen dann – so die Idee – während des Ladevorgangs das Gastro-Angebot nutzen können.

In die zweite, die linke Hälfte soll im vorderen, von der Bundesstraße sichtbaren Bereich eben dieses gastronomische Angebot einziehen. Das könne vom Bäcker bis zum Schnellrestaurant alles sein, erklärt Asbree. Auch ein Drive-In sei denkbar. 180 Quadratmeter, bei Bedarf aber auch mehr, stehen dafür zur Verfügung. Noch läuft die Suche nach einem Pächter.

Arbeitsplätze schaffen? „Ja, aber wir fangen klein an“ Das Gebäude aus Holz, vor der Tür ein halbes Dutzend E-Ladesäulen – manches an dem im Bau befindlichen Autohaus in Hüde-Sandbrink klingt richtig nach nachhaltigem Zukunftsprojekt. Wenn jetzt auch noch Arbeitsplätze geschaffen werden...

Werden sie, versprechen Susanne Burgemeister und Matthias Asbree. Schon jetzt wird dringend eine Servicekraft für das Autohaus gesucht, die zu so etwas wie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der ersten Stunde werden soll. Bis zu zehn Arbeitskräfte könnten es am Ende in Werkstatt und Verkauf/Beratung werden, sagt Susanne Burgemeister. „Wir fangen erstmal mit einem kleinen Team an und haben uns vorgenommen, das Stück für Stück zu entwickeln.“ Wie viele Arbeitsplätze die künftigen Pächter der freien Flächen schaffen, hängt allein von den Pächtern und deren Business ab.



Und der Rest? Völlig offen. Es gibt Ideen, aber auch hier keinen Abschluss, mit dem sie an die Öffentlichkeit gehen könnten, erklären Burgemeister und Asbree.

Doch noch ist Zeit, noch ist das Gebäude ein offener Rohbau. Der allerdings speziell der Bauherrin jetzt schon Spaß macht. „Wir sind den Weg gegangen und bauen komplett aus Holz“, sagt Susanne Burgemeister. Kaum Steine, kaum Stahl – „weil es einfach ökologischer ist und auch schöner aussieht“. Flexibler sei es obenbrein. So könne die Raumaufteilung in den Gebäudehälften jederzeit verändert werden. „Einfach mit der Kettensäge“, lacht Matthias Asbree. Umgesetzt wird das Ganze von einer Firma aus Belgien, die sonst Flugzeughangars baue. Die Investitionskosten für das gesamte Projekt würden rund zwei Millionen Euro betragen, erklärt Matthias Asbree.