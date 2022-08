Es tut sich etwas in Hüdes bester Lage

+ © Privat So wird das Haus in Hüdes Zentrum einmal aussehen, wenn es fertig ist. Zwei Ladenlokale und sechs Wohnungen unterschiedlicher Größe sollen darin Platz finden. Animation: Comforthaus Witte © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Carsten Sander schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Seit dem Abriss der Brandruine Ende 2016 hat sich auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte „Hüder Hof“ nichts getan. Doch nun sind Bauarbeiter am Werk. Es entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus mit sechs Wohneinheiten und zwei Ladenlokalen. Geplante Fertigstellung: Mitte 2023.

Hüde – Es war der April 2016, als der „Hüder Hof“ in Flammen stand. Das Hotel und Gasthaus brannte ab, das Gebäude war danach unbrauchbar. Es folgte der Abriss im Dezember 2016. Und dann? Sehr lange nichts. Das Gelände im Zentrum Hüdes lag brach, sah nicht schön aus und quasi jeder, der an der Stelle vorbeispazierte, fragte sich: Passiert hier noch mal etwas? Darauf gibt es jetzt die Antwort. Der Holdorfer Unternehmer Joachim Witte lässt ein Wohn- und Geschäfthaus mit sechs Wohnungen und zwei Ladenlokalen erstellen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, mit der Fertigstellung wird für Mitte 2023 gerechnet.

„Hervorragende Wohn- und Gewerbelage“

Derzeit sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, die 25 mal 17 Meter große Bodenplatte zu gießen, sie gibt einen ersten Eindruck über die Größe des Objekts, das ob seiner Position im Kern des Touristendorfes das sein wird, was man sonst gerne älteren Gebäuden zuschreibt: ortsbildprägend. Joachim Witte, der in der Samtgemeinde Lemförde schon andere Bauvorhaben umgesetzt hat und auch weitere plant, lobt natürlich die „hervorragende Wohn- und Gewerbelage“ des Objekts, das er bauen und vermarkten lässt. Nach eigener Aussage herrscht für die beiden Ladenlokale und die sechs Wohnungen eine rege Nachfrage, final verkauft oder verpachtet ist aber noch nichts. Die Vermittlung hat die Kreissparkasse Diepholz übernommen. „Es laufen Gespräche“, sagt Witte, der die Nutzung der Läden betreffend noch unkonkrete Vorstellungen hat.

+ Und so sieht es derzeit aus auf der noch ganz frischen Baustelle. Arbeiter haben damit begonnen, die Bodenplatte zu gießen. © Sander

Derzeit sieht die Planung vor, dass im Erdgeschoss etwa 200 Quadratmeter des neuen Gebäudes in zwei gewerblich zu nutzende Bereiche aufgeteilt werden. Bei entsprechendem Interesse sei es „aber auch vorstellbar“, so Witte, „dass die komplette untere Etage als Ladenlokal genutzt wird.“ Noch sei das baulich umsetzbar. Aber zunächst denkt der Unternehmer in die Richtung, für die zwei Einheiten Shops oder „ruhigere Gastronomie“ anzulocken: „Eine Tapas-Bar, eine Cocktail-Bar vielleicht. Aber auch eine Eisdiele oder Bäckerei sind denkbar.“ Ein zur Niedersachsenstraße ausgerichteter Außenbereich gehöre dazu. Tapas-Bar und Cocktail-Bar wären neu in Hüde, Eisdiele und Bäckerei gibt es bereits schräg gegenüber der Baustelle. Noch sei alles ein Gedankenspiel: „Wir sind ganz am Anfang.“

Drei Millionen Euro fließen laut Bauherr in das Projekt

Insgesamt seien es in Summe drei Millionen Euro, die in das Projekt fließen, sagt Joachim Witte. Vor eineinhalb Jahren hat er das Gelände über seine Firma „Comforthaus Witte“ gekauft. Doch schon Jahre zuvor hatte er sich für das damals noch bebaute Grundstück interessiert. Weil es aus seiner Sicht für ein Wohn- und Geschäftshaus in Hüde „keinen besseren Platz“ gebe. Nun lässt er sechs Wohnungen in der Größenordnung zwischen 55 und 130 Quadratmetern erstellen, um sie zu verkaufen. Das neue Gebäude bekommt einen rot-bunten Verblender, die Balkone der Wohnungen sind Richtung Hüder Dorfplatz ausgerichtet.

Anders als auf dem digital generierten Bild zu sehen, bleiben die beiden Bäume, die am Rande des Grundstücks stehen, erhalten. Zwei andere Bäume mussten im Vorfeld der Bauarbeiten gefällt werden. Joachim Witte weist aber darauf hin, dass die Beseitigung eine Vorgabe des Bauhofs gewesen sei. „Wir werden versuchen, durch Neuanpflanzungen den alten Charakter des Platzes wiederherzustellen“, erklärt Witte.

Technisch werde das Objekt mit einer Wärmepumpe, Lüftungsanlage und einer Photovoltaikanlage ausgerüstet. „Alles energetisch auf dem neuesten Stand“, verspricht der Bauherr, der im Hauptjob einen Sanitär- und Heizungsanlagenfachbetrieb führt.