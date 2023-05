„Es passte einfach alles“

+ © Russ Spendenübergabe am Dümmer-Museum: Britta Korfage (Kreisrätin), Katharina Rose (Sparkasse Lemförde), Nils Meyer (Leiter Kreismuseum), Karin Brinkmann (Leiterin Dümmer-Museum), Lars Mentrup (Vorsitzender Förderverein) und Michael Macke (Bürgermeister). © Russ

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Karin Brinkmann neue Leiterin des Dümmer-Museums. In der pädagogischen Arbeit soll es neue Akzente geben.

Lembruch – Wenn es gleich zum Start so ein dickes Geschenk gibt, kann es ja nur gut werden. Wenige Wochen, nachdem sie die Leitung des Dümmer-Museums in Lembruch übernommen hat, hatte Karin Brinkmann den ersten wichtigen Termin: Spendenübergabe mit der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz. Katharina Rose, Leiterin der Geschäftsstelle Lemförde, überbrachte eine Zuwendung in Höhe von 9 000 Euro aus dem Reinertrag von „Sparen und Gewinnen“ an den Förderverein des Dümmer-Museums.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Sparkasse immer an uns denkt und so die Ausstellungen und die Museumsarbeit mit möglich macht“, freute sich auch Kreisrätin Britta Korfage über die alljährliche Spende. Sie war mit Nils Meyer, dem wissenschaftlichen Leiter im Eigenbetrieb Kreismuseum des Landkreises Diepholz, der Träger des Dümmer-Museums ist, zur Spendenübergabe gekommen, um bei dieser Gelegenheit Karin Brinkmann offiziell vorzustellen.

Die 54-Jährige aus Lohne hat zum 3. April die Nachfolge der langjährigen Leiterin Sabine Hacke angetreten und ist gerade dabei, sich einzuleben. Sie bringt als Diplom-Geografin mit Schwerpunkt Landschaftsökologie zwar einen Hintergrund mit, der nicht unmittelbar mit dem Neolithikum – also der für den Dümmer prägenden Jungsteinzeit – zu tun hat, hat aber schon Erfahrung in der Thematik. „Ich habe früher schon in Häusern gearbeitet, die mit Vorgeschichte zu tun hatten“, erzählt Brinkmann, die außerdem zertifizierte Landschafts- und Naturführerin ist und im Industrie-Museum in Lohne freiberuflich Veranstaltungen und Vorträge organisiert hat.

Als sie die Ausschreibung für das Dümmer-Museum sah, wusste sie nach eigener Aussage sofort, dass die Stelle das Richtige für sie ist. „Es passte einfach alles.“ Das sehen Nils Meyer und Britta Korfage ganz genauso. „Es hat uns sehr gefreut, dass Karin Brinkmann sich beworben hat, weil es nicht leicht ist, kompetente Mitarbeiter zu finden“, so Korfage.

Die ersten Wochen hat Karin Brinkmann genutzt, um sich in der neuen Umgebung zu orientieren, Bestandsaufnahme zu machen. „Ich habe erst mal jede Menge Leute kennengelernt.“ Es gab einen ersten Kontakt mit dem Archäologen Thorsten Helmerking, der die museumspädagogische Arbeit begleitet, und dem Marissa-Ferienpark, mit dem es Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit geben soll, und natürlich mit dem Förderverein. Brinkmanns Vorgängerin war noch mal zum Austausch da.

Außerdem arbeite sie sich gerade intensiv in alle Themen des Dümmer-Museums ein, um selbst Führungen anbieten zu können. „Jeden Tag kommt eine kleine Überraschung dazu“, beschreibt Karin Brinkmann ihre momentane Entdeckungsreise. Gerade hat sie gelernt, wie man steinzeitlich töpfert und backt und wie man Papier schöpft. „Es hat nicht alles gleich geklappt, aber wir hatten viel Spaß.“

Ausstellung Noch bis zum 2. Juli wird im Dümmer-Museum die Ausstellung „Herr, segne die Saat auf der Flur. Landwirtschaft und ländlicher Alltag im Landkreis Diepholz von 1870 bis 1970“ gezeigt. „Mit der Zeit geraten jene Dinge, die früher im alltäglichen Leben selbstverständlich erschienen, mehr und mehr in Vergessenheit“, schreibt das Museum. Diesem Vergessen möchte die Ausstellung entgegenwirken. Sie gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Landwirtschaft, beschreibt ländliches Leben, Arbeiten, Wohnen und Brauchtum und stellt die Feld- und Hofwirtschaft, die Viehzucht und die Motorisierung der Landwirtschaft dar. Der Historiker Ralf Weber wird am Donnerstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr einen Vortrag zur Ausstellung halten.

Die 54-Jährige möchte vieles von dem, was ihre Vorgängerin etabliert hat, fortführen. Es soll weiterhin regelmäßig Sonderausstellungen, Aktionstage wie die archäologischen Wochen und Vorträge geben. Außerdem sei ihr die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Schulen der Region sehr wichtig. „Ich habe auch schon ein paar Ideen, wie man die museumspädagogische Arbeit weiterentwickeln kann“, sagt Brinkmann, ohne allerdings ins Detail zu gehen. Denn man müsse auch erst mal sehen, wie sich das personell umsetzen lasse. Die museumspädagogische Arbeit ist laut Britta Korfage auch ein besonderes Anliegen des Landkreises Diepholz: „Wir erhoffen uns, dass wir gerade diesen Bereich noch mal erweitern und neue Akzente setzen können.“

Das ein oder andere wird sich also sicherlich in den kommenden Monaten verändern, das große Ziel des Dümmer-Museums aber bleibt das alte: „Wir möchten möglichst vielen Menschen zeigen, wie schön der Naturraum Dümmer ist“, so Karin Brinkmann.