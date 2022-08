Bürgerdialog in Quernheim: Erste „Nörgelrunde“ ein voller Erfolg

Von: Simone Brauns-Bömermann

Zur Bürgerdialog-Premiere waren 45 Quernheimer in die Lichtburg gekommen. Der Gemeinderat möchte sich künftig alle zwei Monate mit den Einwohnern austauschen. © BRAUNS-BÖMERMANN

Der Gemeinderat Quernheim stellte sich zum ersten Mal in einem Bürgerdialog den Fragen der Einwohner. Die Resonanz war groß.

Quernheim – Die Resonanz auf den ersten Bürgerdialog in Quernheim überraschte selbst den Bürgermeister. Als Nils Hoffschneider am Mittwochabend zur Lichtburg kam, saßen draußen rund zehn Personen. „Ich dachte, das ist aber echt gut besucht“, berichtete der Bürgermeister am Rande der rund zweistündigen Veranstaltung. Die eigentlichen Gäste saßen aber viel zahlreicher im Dartraum des Kultkinos. 45 Bürger waren der Einladung des Gemeinderates gefolgt und wollten in lockerer Runde mit ihrem neuen Gemeinderat ins Gespräch kommen. Auch Gemeindedirektor Lars Mentrup stellte sich zahlreichen Fragen.

Nach einer kurzen Vorstellung ging es schnell in die Nörgel- und Kritikrunde. Darauf waren die Ratsmitglieder vorbereitet, denn so hatten sie das Format angedacht. „Orte verändern sich mit den Menschen und der Arbeitswelt. Der Schnack übern Gartenzaun wird weniger, wenn man Schicht arbeitet oder anders beruflich eingespannt ist. Deshalb haben wir uns dieses Instrument ausgedacht“, erklärte Hoffschneider. „Und wir wollen offener, schneller und transparenter sein“, ergänzte sein Ratskollege Niko Steinkrauss. Der Bürgerdialog soll künftig in den geraden Monaten des Jahres stattfinden.

Die Bürger waren mit konkreter Kritik gekommen: Einige sind mit der Ausführung der jüngst gebauten Geschwindigkeits-Brems-Buchten im Bereich der Ortsdurchfahrt Schwatte Damm sehr unzufrieden. Ungenaue Arbeit, liegengelassenes Restmaterial und insgesamt liederliche Bauausführung, so beschrieben es Anwohner. Marianne Fischer warnte forsch: „Ich habe keine Angst, ich setze mein Recht durch, denn bei mir läuft nach dem Ausbau das Wasser in die Garage.“ Karl-Heinz Meier, Schwatte Damm 17, erklärte: „In den neuen viel zu hohen Gullys an der Kreuzung Schwatte Damm/Kniepenort gehen nur Ratten ein und aus, kein Wasser.“ Ein Ortstermin mit der ausführenden Baufirma bezüglich der Gewährleistung wurde bereits anberaumt: Treffen ist am 16. August um 16.30 Uhr am Schwatten Damm 17.

Anrainer Wilhelm Buck berichtete Positives zu den Buchten: „Hier ist die Geschwindigkeit bei vielen Fahrzeugen schon sehr gedrosselt.“ Die Frage nach einer Reduktion auf 30 Stundenkilometer stand im Raum. Mentrup erläuterte, dass hierzu eine Verkehrsschau mit Landkreis, Polizei und Ordnungsamt nötig wäre, allgemein aber im Ort die 50-km/h-Regelung gelte.

Auch diese Frage brennt den Quernheimer unter den Nägeln: „Wann kommt endlich Glasfaser?“ Achselzucken bei Mentrup und Rat, denn da ist der Landkreis zuständig. Unzufriedenheit in den Gesichtern. „Ich habe beim Landkreis privat die Antwort bekommen, dass es das erste Quartal 2024 werde“, berichtete Steinkrauss.

Zur Gestaltungssatzung, die die Verwaltung derzeit im Auftrag des Gemeinderates erarbeitet, erklärte Mentrup, dass sie für den Innenbereich und damit auch die dortigen Baulücken gelten wird. Daher sei bei in der Zwischenzeit eingereichten Bauanträgen in diesem Bereich auch eine Veränderungssperre zulässig, bis die Gestaltungssatzung beschlossen ist.

Zum Thema Windenergie erläuterte Mentrup, dass ein Repowering (alte Anlage durch moderne, leistungsstärkere ersetzen) in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ nach Prüfung aller Belange grundsätzlich möglich sei. Bei der Frage, ob neue Windenergieanlagen auf Flächen im Stemweder Berg entstehen können, die durch Borkenkäfer-Schäden frei geworden sind, winkte er dagegen ab.

Wann die Straße im neuen Baugebiet „Im Sande 2“ fertiggestellt wird, vermochte der Gemeindedirektor auf Nachfrage nicht zu sagen. Das Geld ist im Haushalt eingeplant, es mangele aber an Tiefbauunternehmen.

Eine ganz aktuelle Neuigkeit teilte Nils Hoffschneider mit: „Quernheim bekommt vom Landkreis Mitte September exklusiv ein Lastenbike zum Ausprobieren für alle Bürger.“