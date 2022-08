125 Jahre Sparkasse in Lemförde: Erste Annahmestelle beim Bürgermeister

Von: Anja Schubert

Informationen zur Geschichte der Sparkasse Lemförde und Fotos aus den Anfängen sind spärlich gesät: Anlässlich des Weltspartages 1961 entstand diese Aufnahme. © Repro: Schubert

Die Lemförder Geschäftsstelle der Kreissparkasse Diepholz wurde vor 125 Jahren eröffnet. Erster Leiter war Bürgermeister und Kaufmann Gustav Meyer sen.

Lemförde – Die Geschäftsstelle Lemförde der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz feiert in diesen Tagen ihr 125-jähriges Bestehen. Ihre Geschichte reicht weit zurück, doch Aufzeichnungen finden sich nur spärlich. Im Juli 1897 wurde der Antrag des Magistrats von Lemförde auf Errichtung einer Annahmestelle vom Landrat genehmigt. Damit war Lemförde die zweite Annahmestelle im Altkreis Diepholz und Bürgermeister und Kaufmann Gustav Meyer sen. der erste Leiter der Filiale. Ihm folgte sein Sohn Gustav Meyer jun. 1918 übernahm Heinrich Plaggemeyer die Führung der Stelle, die in eine Hauptzweigstelle mit eigener Kontenführung umgewandelt wurde.

Gustav Meyer stellte in seinem Haus zunächst einen Raum zur Verfügung. Später wurden im Nebenhaus geeignete Räume ausgebaut. 1921 entschloss sich die Sparkasse, ein mitten im Dorf gelegenes Gebäude von Oppenheimer zu kaufen. Im Oktober eröffnete man den Geschäftsbetrieb in der Zweigstelle.

Da der Platz schon bald nicht mehr ausreichte, beschloss der Sparkassenvorstand, das Nachbargrundstück, das die Fleckensgemeinde zur Straßenbegradigung erworben hatte, zu kaufen und dort ein neues Gebäude zu errichten. Nach den vorhandenen Unterlagen wurde 1930 mit dem Bau begonnen und bereits am 1. Juli das neue Sparkassengebäude dem Verkehr übergeben. Nach der Fertigstellung dieses Hauses gingen etwa 31 Jahre ins Land, bis die nächste bauliche Erweiterung anstand. Denn insbesondere nach dem wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre langten die Räume wieder nicht mehr. So begannen Mitte April 1962 die Erdarbeiten. Zunächst entstand der Keller, danach erfolgte der Durchbruch zum Anbau, nachdem drei Tage zuvor die Kasse ins Hotel Hollmeyer „umquartiert“ worden war.

„Fünf Wochen nach dem Durchbruch zum Anbau zeigt sich die Zweigstelle im neuen Gewand, modern und zweckmäßig ausgestattet“, verrät ein Blick in die Historie. In einem Vorbau wurden 100 Schließfächer und ein Schaukasten eingebaut. Der Kassenraum erhielt eine zeitgemäße Einrichtung.

Für die jüngsten Sparer wurde ein Kinderschalter eingerichtet, der sich auch zu Besprechungen eignete. Im Anbau nach Osten hin hatte die Buchhaltung und Giroabteilung ihre Arbeit aufgenommen. Ein Tag- und Nachttresor ist seitdem in der Filiale zu finden. Neben der Kasse entstand ein geräumiger Parkplatz mit Grünanlagen.

Kunde Sascha Deutscher (r.) versucht beim Buzzern mit Julius Meder (l.) und Geschäftsstellenleiterin Katharina Rose sein Glück am Spieltisch. © Vielhauer

Zwölf Sparkassenleiter haben in den 125 Jahren die Geschichte der Geschäftsstelle des Kreditinstitutes fortgeschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten wurden manche Aufgabenfelder verlagert, andere kamen dazu. Viele Bearbeitungsvorgänge werden heute über EDV abgewickelt, einiges zentralisiert. Die Digitalisierung hielt auch in der Lemförder Geschäftsstelle immer mehr Einzug, der Kontakt zu den Kunden wird jedoch bis heute gepflegt. Seit zwei Jahren hält Katharina Rose die Fäden in der Hand. „Die Herausforderung ist, die Kunden in die digitale Welt zu begleiten, aber dennoch analog den Kontakt zu halten. Bislang ist uns das gut gelungen“, heißt es seitens des Kreditinstitutes.

Überraschungen für die Kunden

Traf man sich zum 100-jährigen Bestehen noch öffentlich im großen Festzelt des Schützenvereins, feierte die Sparkasse das Jubiläum 2022 in kleiner Runde mit geladenen Gästen und den Lemförder Kunden, die sich unerwartet über kleine Aktionen freuen durften. So waren bei einem Buzzerspiel, bei dem es das Eröffnungsjahr zu erbuzzern galt, viermal 250 Euro und Trostpreise zu gewinnen. Laut Sparkasse machten 155 Kunden mit. 32 junge Gäste versuchten am Glücksrad ihr Glück. Darüber hinaus konnten sich die Kunden mit Kaffeespezialitäten und Kuchen von der Bäckerei Macke stärken.