Erste Anmeldung schon vor der Planung

Hüde – Die kleine Isabella aus Hüde ist am Freitagnachmittag wohl die jüngste der Ehrengäste zur Einweihung der neuen Kinderkrippe am Gemeindehaus in Sandbrink. Sie ist eines der acht Krippenkinder und mit Schwester und Eltern natürlich bei der Einweihung dabei. Zu den weiteren geladenen Gästen zählen Vertreter aus Kirchen- und Samtgemeinde, Gemeindevertreter, Erzieher-Kollegen, Eltern und diejenigen, die die Planung umgesetzt hatten.

Horst Busch, Vakanzvertreter in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Brockum und Burlage, malte zunächst ein eher düsteres Bild aus der Kommune, in der er lebt: „Ich habe zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren. Bei uns sind 103 Krippenanwärter auf 30 Plätze. Stellen Sie sich die Not der Eltern vor.“ Über die Krippe „Am See“ in Hüde gab es von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme am 5. August dagegen nur Positives zu berichten. „Der Kirchenvorstand hat sich nicht beirren lassen und den Bau der Krippe mit 15 Plätzen zum Abschluss gebracht,“ so Busch. Er segnete die drei Mitarbeiterinnen Stella Marie Kammerahl, Lisa Effertz und Vertretungskraft Kerstin Willmann für ihre zukünftige Arbeit.

„Mit Mut beginnen die schönsten Geschichten“, leitete Kammerahl über und beteuerte: „In den letzten Monaten ist die Krippe eine Herzensangelegenheit geworden.“ Wie sehr die Hüder die Krippe herbeigesehnt hatten, veranschaulichte sie an einem Beispiel: Am 22. Dezember 2017 „gab es noch keinen Beschluss, keinen Plan, keine Steine, aber eine erste feste Anmeldung“.

Wie alles begann, berichtete Kirchenvorstandsvorsitzender Dr. Matthias Henseleit: „Vor 38 Jahren war die letzte Einweihung das Gemeindehaus, hier wo wir heute feiern.“ Das wurde jetzt „angenagt“, teils umgenutzt und angebaut für die neuen Räume der Krippe. „Die erste Idee war, das Pfarrhaus umzubauen. Das hat der Kirchenvorstand abgelehnt, leider.“ Die Idee zur nun umgesetzten Planung kam von Helmut Meyer vom Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz. „Ich halte es für sehr gelungen, und wir haben allen Kritiken standgehalten“, so Henseleit.

„Nur wenn alle am gleichen Strick und in der gleichen Richtung ziehen, klappt so etwas“, erklärte Planer Oliver Keese, warum es gelungen war, die Krippe in einer ambitioniert kurzen Umbauphase von nur sieben Monaten zu errichten.

Die Kirchengemeinde Burlage ist Eigentümerin des Gebäudes, der Kita-Verband ist Betreiber. „Dass alles so nah beieinander liegt, Gemeindehaus, Pfarrhaus und Krippe, wird als aus einem Guss wahrgenommen“, kommentierte Iris Rathje, Vorsitzende des Kita-Verbandes, die räumliche Situation. Gekostet hat die Errichtung der Krippe 455 000 Euro. Davon zahlte das Land Niedersachsen 180000 Euro, Kita-Verband und Kirchengemeinde hälftig 25 000 Euro und die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ den Rest.

Die nächste Krippe ist bereits in Planung: im Gebäude der neben dem Hallenfreizeitbad geplanten Kindertagesstätte. „Ich glaube, es ist ein Standortfaktor, wenn Samtgemeinden wie wir familienfreundlich aufgestellt sind“, sagte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe. 2021 soll das Projekt fertig sein. sbb