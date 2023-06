Hüde: Aus „Hofladen Möller“ wird „Hofladen Dümmer“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Der Betreiber hat gewechselt, Silvie Maier (Bild) ist geblieben. Sie führt nun gemeinsam mit Michaela Kern den „Hofladen Dümmer“. © Brauns-Bömermann

Nachfolge mit Neuerungen: Der „Hofladen Möller“ heißt jetzt „Hofladen Dümmer“ und setzt voll auf Bio-Qualität. „Die Gemüsegärtner“ aus Kalkriese haben den Laden übernommen.

Hüde – Heiner Möller, Hofbesitzer und neuerdings Verpächter des Hofladens auf seiner Hofstelle, sitzt im Café seines Enkels unter den Eichen und schaut der Neueröffnung des Hofladens nebenan zu. Hüdes Bürgermeister Heiner Richmann ist mit Ehefrau und Tochter einer der ersten Kunden, die sich ein Bild vom Angebot des „Hofladen am Dümmer – Die Gemüsegärtner“ machen möchten. Sowohl Möller als auch Richmann haben – auch im Sinne der Einwohner Hüdes, der Dümmergäste und der Stammkunden aus dem Umland – ein großes Interesse, dass das Einkaufen auf dem Bauernhof wieder möglich ist.

Die Kunden lassen nicht lange auf sich warten, sie standen schon in den Startlöchern, um endlich wieder regional – und jetzt auch zu einhundert Prozent Bio – einkaufen zu können.

Nach einer Umbaupause sind „Die Gemüsegärtner“ aus Kalkriese mit ihrem ersten Hofladen in Hüde gestartet. Die Transporter mit der orangenen Möhre im Firmenlogo sind in der Region bekannt, sie liefern die im Internet bestellten Gemüsekisten auch in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ aus und betreiben Verkaufswagen auf Wochenmärkten rund um Osnabrück. „Als wir die Möglichkeit erhielten, den Hofladen zu übernehmen, haben wir nach kurzer Überlegung zugegriffen“, sagt Daniel Joachim, Betriebsleiter der Gemüsegärtner.

Die Gemüsegärtner sind Profis, und ich bin froh, dass wir uns gefunden haben und der Hofladen wieder öffnen konnte.

Allerdings betritt der Betrieb, der Bioprodukte von 65 regionalen Landwirten anbietet, damit Neuland. Da das Gelingen auch von den Mitarbeitern abhängig ist, machte Joachim die Erweiterung des eigenen Geschäftsfeldes davon abhängig, kundiges Personal einbinden zu können.

Gedacht, getan. „Tanja Möller-Winkler hat mich empfohlen“, erläutert Silvie Maier, die bereits lange Zeit unter der Leitung von Chefin Tanja im Hofladen Möller arbeitete und nun für die Weiterführung des Betriebs angefragt wurde: „Ich habe sofort Ja gesagt.“ Was auch für Michaela Kern aus Kalkriese galt. Sie wechselt aus dem Kundenbüro an den Verkaufstresen. „Ich wollte gern einmal etwas Neues ausprobieren“, sagt sie.

Das Team, so scheint es, wird das „wuppen“, die Motivation und Erfahrung sind groß. Alle Produkte im Hofladen zeichnen 100 Prozent Bio. Die Produktpalette reicht vom Brot über Gemüse, Obst, Wein, Fleisch, Käse, Naturkost bis zu Kosmetik. Die Crew des Hofladens trägt schwarze Schürzen mit Logo und hat die letzten Nächte vor dem Neustart durchgearbeitet, Regale eingeräumt und dekoriert, damit die Eröffnung klappt. Die Einrichtung ist teils „Do it yourself“, zum Teil aus altem Holz und zu Teilen Second Hand. „Jede Produktschiene hat einen festen Platz. Aktionstische oder Saisonales begrüßen die Kunden“, erläutert Silvie Maier.

„Ich bin ganz begeistert. Jetzt bekommen wir hier wieder alles“, sagt Kundin Bettina Huhn. Was draußen auffällt, sind die Einkaufswagen mit grünem Griff. Denn mit dem Einkaufswagen zu shoppen, ist neu in Hüde. Ein bisschen wie im Supermarkt.

Was ehemals der Familie Möller entsprang und von Tochter Tanja Möller-Winkler mit Herzblut betrieben wurde, ist nun einem Pächter anvertraut. Heiner Möller sieht das positiv: „Die Gemüsegärtner sind Profis, und ich bin froh, dass wir uns gefunden haben und der Hofladen wieder öffnen konnte“. Das Café führt sein Enkel Lukas Winkler (macht gerade seinen Bachelor in Landwirtschaft in Haste/Osnabrück) fort. „Wir bieten Kaffee, Kuchen, Eis, Waffeln und ab nächster Woche Frühstück an.“ Lukas betreibt als zweites Standbein Ackerbau, sein Opa Heiner führt seinen Spezialitäten-Handel mit italienischen Lebensmitteln über die Edeka Zentrale in Münster fort. Er baut Kartoffeln an, mit der Option, nach einem Jahr vielleicht Bio-Qualität anbieten zu können. Seine Nachfolge sieht der Hüder so: „Ich hoffe, dass Lukas hier weitermacht.“

Im Hofladen geht es derweil mit den „Gemüsegärtnern“ weiter. Die Kunden freuen sich: „Wir kommen immer aus Diepholz, kaufen ein und machen einen Spaziergang“, berichten zwei Diepholzerinnen. Ihre Körbe sind vollgepackt mit unverpacktem, knackigem Obst und Gemüse. Diesmal bleibt keine Zeit für einen Kaffee gleich nebenan unter den Hofeichen. Aber ganz bestimmt nächstes Mal. So hoffen die zwei Geschäftsnachbarn „Hofladen“ und Hofcafé auf ein gutes Miteinander.

Öffnungszeiten

„Hofladen am Dümmer“ – Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr, Montag Ruhetag. Samstags und sonntags Brötchenverkauf ab 8.30 Uhr.