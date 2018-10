Eröffnung losgelöst von jeglichen Zwängen

Bürgermeister Marco Lampe beantwortet auch in diesem Jahr ein paar Fragen zur bevorstehenden „fünften Jahreszeit“ in der kleinen Südkreis-Gemeinde Brockum. - Foto: Scheland

BROCKUM - Der Brockumer Bürgermeister Marco Lampe (41) und sein zehnköpfiges Ratsteam stehen vor einer jedes Jahr wiederkehrenden Herausforderung: Von Samstag bis Dienstag, 27. bis 30. Oktober, steht die kleine Ortschaft im südlichsten Zipfel des Landkreises Diepholz wieder ganz im Zeichen des Großmarktes, der nachweislich mindestens 460. Auflage. Schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Großmarkt an sich, insbesondere aber der aktuelle Planungsstand, im Laufe des vergangenen Jahres realisierte Strukturverbesserungen, allgemeine Veränderungen und Neuerungen bei der Beschickung des bedeutenden Volksfestes sind Gründe genug, um dem Brockumer Bürgermeister ein paar Fragen zur bevorstehenden „fünften Jahreszeit“ zu stellen. Diese stellte Gerhard Scheland.

Herr Lampe, der Brockumer Großmarkt wird jedes Jahr mit einem „Gute-Laune-Feuerwerk“ eröffnet. Dazu tragen Sie bekanntermaßen jedes Mal selbst mit einer humorvollen Begrüßung bei. Auf welche Besonderheiten dürfen sich die vielen Ehrengäste, die zum Auftakt der vier tollen Tage „Das Festzelt“ der Familie Brügging füllen werden, außerdem freuen? Welches Orchester übernimmt den Part der musikalischen Unterhaltung und wer bringt die Besucher mit einer launigen Festrede zum Lachen?

Marco Lampe: Unsere Eröffnung dient als feierlicher Einstieg ins Markttreiben. Wir begehen diese losgelöst von jeglichen Zwängen. Es gibt neben meinem Redebeitrag und den Grußworten des Landrats und des Samtgemeindebürgermeisters seit einigen Jahren keine politischen Reden mehr. Das kann ja auch ein Grund für die gute Laune bei dieser Veranstaltung sein. Wenn wir aber Lust auf Comedy haben, setzen wir den Wunsch auch in die Tat um. Bei der diesjährigen Eröffnung werden wir übrigens zum wiederholten Male musikalisch von der Dorfkapelle Wiedensahl begleitet.

Die 2015 erstmals präsentierte Tierschau ist innerhalb kurzer Zeit zu einem wichtigen Standbein des Großmarktes geworden. Auch deswegen, weil Sie gemeinsam mit den Experten der Bayern-Genetik an der Optimierung des Bereichs gearbeitet haben. Gibt es bei der inzwischen vierten Auflage der Tierschau erneut Veränderungen in der Präsentation der Zuchttiere und hat sich wieder ein prominenter Ehrengast angesagt?

Lampe: Im Westen unseres Marktgeländes hat sich die Tierschau zu einem attraktiven Bestandteil unseres Gesamtkonzeptes entwickelt. Vom Start im Jahre 2015 bis heute ist aus dem Stand heraus ein sehr ordentliches Niveau entstanden, weil auch die jährlichen Nachbesserungen gegriffen haben. Den „Hüttendorf-Charakter“ werden wir beibehalten. Erstmals ist in diesem Jahr am Samstag um 15 Uhr sowie am Sonntag und Montag jeweils um 11 und um 15 Uhr in einer jeweils 30-minütigen Präsentation die professionelle Vorstellung der unterschiedlichen Tierrassen geplant. Zur Frage nach dem Ehrengast muss ich feststellen, dass Martin Seidl von der Bayern-Genetik bei uns mittlerweile selbst eine gewisse Prominenz erlangt hat. Und neben dem Zuchttier-Experten erwarten wir in der Tierschau auch wieder Carmen Hanken, die Witwe des verstorbenen Tamme Hanken.

Schon seit Jahren ist die Gemeinde permanent bestrebt, die Infrastruktur des 70 000 Quadratmeter großen Feierareals ständig den steigenden Anforderungen anzupassen. Welche Verbesserungsmaßnahmen sind seit dem letztjährigen Großmarkt bis heute realisiert worden und welche müssen über kurz oder lang noch in Angriff genommen werden?

Lampe: Wir sind durch permanente Investitionen in unsere Infrastruktur in der Tat gut aufgestellt. Im Bereich unserer Straßen haben wir allerdings noch Verbesserungsbedarf, da das Gelände in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Wir werden also nicht umhinkommen, unser Wegenetz auszubauen.

In der Vergangenheit war zu beobachten, dass die Durchführung des finalen Viehmarktes durch immer strikter werdende Vorschriften erschwert wird. Hat schon jemand der treuen Großvieh-Anbieter signalisiert, dass er wegen der ständig höher werdenden bürokratischen Hürden den Viehmarkt-Dienstag lieber stressfreier verbringt und an dem Tage zu Hause bleibt oder rechnen Sie in diesem Jahr mit dem gleichen Auftrieb an Rindern und Pferden wie im vergangenen Jahr? Die Beschickung mit Kleintieren und Geflügel dürfte dagegen wohl weiterhin kein Problem sein?

Lampe: Ich habe das schon wiederholt gesagt, die Auflagen für eine Veranstaltung wie unseren Viehmarkt können wir nicht beeinflussen. Das Veterinäramt des Landkreises setzt die gesetzlichen Vorgaben um. Wir sind aber bestrebt, den bisherigen Viehmarkt-Charakter zu erhalten. Der gesamte Rat fühlt sich vom zuständigen Veterinäramt gut begleitet, wir haben bisher immer zusammen alle anstehenden Aufgaben bewältigt. Wenn es Beschicker gibt, die mit den gesetzlichen Änderungen Probleme haben und darum nicht mehr kommen wollen, finde ich das zwar sehr schade, ändern kann ich daran aber leider nichts.

In jedem Jahr hat es in irgendeinem Bereich des Großmarktes irgendwelche Veränderungen gegeben. Gibt es 2018 gravierende Neuerungen in der Gewerbeschau oder Landmaschinenausstellung, in der Tourismusmesse, auf dem Vergnügungsmarkt-Sektor oder für den Viehmarkt?

Lampe: Alles läuft bestens! Beim Viehmarkt ist es in diesem Jahr so, dass die Händler mit Equiden – Pferde, Esel, Zebras – keinen freien Auftrieb mehr haben. Die Vorschrift gibt es schon länger, in diesem Jahr wird sie erstmals angewendet. Das bedeutet, dass Händlern, die sich nicht im Vorfeld bei uns angemeldet haben, der Auftrieb verweigert wird. Für alle Händler ist es mindestens erforderlich, sich mit Namen und der Anzahl der Tiere anzumelden. Zudem müssen sie beim Auftrieb eine komplette Liste mit den erforderlichen Informationen zu den Tieren bei den anwesenden Mitarbeitern des Veterinäramtes abgeben.

Sie haben auch in diesem Jahr drei Wünsche für die vier Markttage frei. Welche wären das?

Lampe: Ich wünsche mir eine friedliche Stimmung und viele glückliche Besucher. Und alle mögen gesund nach Hause kommen, damit wir sie auch auf dem 461. Großmarkt in Brockum im nächsten Jahr wieder willkommen heißen können.