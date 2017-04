Erinnerung an die Pflanzaktion

Ehrenratsherr Lohaus-Möhlfeld lädt ein

+ Zu Ehren Werner Lohaus-Möhlfelds (5.v.li.) wurde vor zehn Jahren eine Eiche gepflanzt. Im Kreise vieler örtlicher Ratsherren erinnerte er nun an die Aktion. - Fotos: Mühlke

MARL - Zehn Jahre ist es her, dass zu Ehren Werner Lohaus-Möhlfelds im Herzen von Marl, Am Thieplatz, eine Eiche gepflanzt wurde. Der Rat der Gemeinde Marl dankte damit Lohaus-Möhlfeld für dessen langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Gremium der Gemeinde. Jetzt erinnerte Ehrenratsherr Lohaus-Möhlfeld im Kreise vieler örtlicher Ratsmitglieder an diese Aktion.