Das Ergebnis erstaunt niemanden: „De Dümmer geiht“

Kein Zaudern oder Überlegen beim Feststellen des Status Quo: „De Dümmer geiht“ hieß das Ergebnis der 19. Eiswette in Dümmerlohausen am Olgahafen.

Dümmerlohhausen - Das Ergebnis der 19. Eiswette am Olgahafen erstaunte kaum jemanden: „De Dümmer geiht“ stellte Rechtsanwalt und Notar Wilhelm Beckmann (Steinfeld) am frühen Sonntagnachmittag fest. Der Notar war kurz zuvor zur neuen Kohlmajestät und damit als „für den Dümmer relevante Persönlichkeit“ gewählt worden.

Die zwölfköpfige Jury entschied sich für ihn, weil er sich als Segler im Dümmerbeirat seit Jahren für die Dümmersanierung einsetzt. Er folgte auf Wagenfelds ehemaligen Bürgermeister Wilhelm Falldorf. Wilhelm folgte auf Wilhelm im Amt des Souveräns, das nennt man Konstanz. Zu der Version „Kleine Eiswette“ kamen geladene Gäste zum Grünkohlessen und der Wahl der neuen Kohlmajestät und zur Überprüfung des Aggregatzustandes des Sees. Die Frage „Geiht oder steiht“ der See (fließt oder steht er) machte nicht bange. Denn die kleine für den See bekannte kabbelige Welle verriet das Wasserkleinod: Da war Bewegung drin.

Die offizielle Prüfung verläuft immer nach den gleichen Ritualen: Ein 75 Kilo schwerer Sack hängt an einem Traktor-Vorderladen von Peter Zumwalde, wird Richtung Wasseroberfläche gelassen. Dann steigt die Spannung. Da von Eis weit und breit nichts zu sehen war, versankt der Sack im Wasser. Das Ergebnis: „De Dümmer geiht“.

Bei einer ermittelten Wassertemperatur von 4,9 Grad Celsius und neun Grad Lufttemperatur keine Überraschung und eine Milchmädchenrechnung. Die nicht ganz ernst zu nehmende Prüfung zur Wasserqualität nahm Oliver Lange (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) vor.

Der von ihm an einer Forke ins Wasser gehaltene Aal schwamm. Als Fachdienstleiter Kreisentwicklung des Landkreises Diepholz und Geschäftsführer des Naturpark Dümmer stand Detlef Tänzer am Steg dem Norddeutschen Rundfunk Rede und Antwort. Der hatte sich entschieden, für das Format „Hallo Niedersachsen“ an den Dümmer zu reisen in Sachen „Wetter“.

Die Eiswettkommission hatte sich nach der Stärkung im Jugend- und Freizeitzentrum gemeinsam auf den Weg gemacht zum See. Die Tourist-Information (TI) Erholungsgebiet Dammer Berge veranstaltet die Aktion seit 19 Jahren, die Idee hatte damals Geschäftsführer Bernd Stolle. Dammes Bürgermeister Gerd Muhle begrüßte etwa 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft, den Natur- und Tourismusverbänden, sowie Vertreter der Kommunen rund um den Dümmer.

„Es ging schnell und wir haben sehr transparent getagt, um den neuen Kohlkönig zu beschließen“, baute Muhle die Spannung auf. „Wir haben mit Wilhelm Beckmann eine würdige Person gefunden“. Beckmann ist dem Dümmer sehr verbunden, ist leidenschaftlicher Segler und war deutscher Meister. Laut Muhle hat der das Herz am rechten Fleck und kann mit seiner Stimme im Dümmerbeirat konstruktiv beim aktuellen Flächenerwerb für den notwendigen Schilfpolder als Reinigungssystem gegen das Zuviel an Phosphat, behilflich sein.

„König war ich noch nicht. Ich betrete neues Terrain“, so Beckmann beim Dank für den Titel. „Aber das weiß ich, bei der Dümmersanierung sind wir an dem Punkt, wo wir die Öffentlichkeit benötigen, die Notwendigkeit des Polders und damit der Flächen zu kommunizieren. Als Souverän hat man einiges zu sagen, die Gelegenheit werde ich nutzen“. Er spornte an, seine Leidenschaft zu teilen und für einen Dümmer zu kämpfen, der für alle da ist. Für Segler, Naturfreunde, Tagesgäste und mehr.

„Hens Hensen“ (Jens Lührmann) führte musikalisch durch das Programm, er dichtete spontan Reinhard Meys Kultsong „Über den Wolken“ in „Auf dem Dümmer muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ um. Der Komponist und Musiker schreibt unter anderem für Beatrice Egli.

sbb