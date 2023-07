Ergänzende Betreuung bleibt vorerst

Von: Melanie Russ

Teilen

Die ergänzende Betreuung in der Grundschule soll nun doch vorerst weitergeführt werden. © Russ

Der Verwaltung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat auf die Elternwünsche reagiert und bietet vorerst wieder eine flexible ergänzende Betreuung an.

Lemförde – Das neue Hort-Angebot für die Nachmittagsbetreuung in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Diepholz, das die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ vor wenigen Wochen vorgestellt hat, kam bei vielen Eltern und dem Schulelternrat der Grundschule nicht gut an. Die Verwaltung hat nun reagiert und bietet zunächst wieder die bisherige flexible ergänzende Betreuung an.

Wie berichtet, war für die Nachmittagsbetreuung von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren im Anschluss an den offenen Ganztag beziehungsweise donnerstags und freitags nach der Schule ein Hort mit zunächst einer Gruppe, langfristig bei Bedarf zwei Gruppen mit jeweils 20 Plätzen geplant. Er sollte die bisherige ergänzende Betreuung der Samtgemeinde ersetzen. Der Haken bei diesem Modell: Die Betreuung konnte nur für die gesamte Woche gebucht werden, nicht für einzelne Wochentage, wie es bei der ergänzenden Betreuung der Fall war. Die Kosten betrugen 200 Euro im Monat zuzüglich Essenskosten. Viele Eltern beklagten, dass sie nur an einzelnen Tagen Betreuung für ihre Kinder benötigten und die Kosten dafür dann viel zu hoch seien. Eine Abfrage der Samtgemeinde im Frühjahr hatte auch ergeben, dass vor allem am Donnerstag und auch am Freitag – also den Tagen ohne offenen Ganztag – Betreuungsbedarf besteht.

Wie die Verwaltung der Samtgemeinde gestern mitteilte, hat sie sich zum Thema ergänzende Betreuung zwischenzeitlich noch einmal beraten. „Unter Berücksichtigung der zeitlichen Zwänge und im Hinblick auf die steigenden Kosten wird die bisherige Betreuungsform mit der bekannten Flexibilität und Gebühren mit dem neuen Betreiber vorerst weitergeführt“, heißt es in der Mitteilung.

Es ändert sich also nun erst einmal doch nichts für die Eltern. Sie können ihre Kinder weiterhin auch nur tageweise betreuen lassen. Wie lange dieses Angebot so bestehen bleibt, ist allerdings noch offen. Denn die Personalkosten für die ergänzende Betreuung muss die Samtgemeinde tragen, während es im Hort einen Personalkostenzuschuss geben würde.

Wie es mit der Kinderbetreuung und deren Finanzierung weitergeht, darüber hat der Samtgemeinderat zu entscheiden. Zunächst wird sich der Schulausschuss in seiner nächsten öffentlichen Sitzung nach den Sommerferien mit dem Thema befassen, wie die Verwaltung ankündigt. Ein Termin für diese Sitzung steht aktuell noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

Kontakt: Für Fragen zur ergänzenden Betreuung stehen im Hauptamt der Verwaltung Kerstin Schult, E-Mail: kerstin.schult@lemfoerde.de, Tel. 05443/20936 und Frank Richmann, E-Mail: frank.richmann@lemfoerde.de, Tel. 05443/20938 zur Verfügung.