Entspannende Ruhe am Dümmer See

Ein idyllischer Sonnenuntergang am Dümmer – perfekt, am die Ruhe am See zu genießen.

Lembruch / Hüde - Von Katharina Schmidt. Die Strände sind leer, viele Buden abgeschottet. Auf einem Spielplatz nahe dem Wasser schwanken Schaukeln leicht im Wind. Kein Mensch weit und breit. Lediglich das Gezwitscher und Geschnatter von Vögeln durchbricht die Stille.

Wer Ruhe sucht, ist derzeit am Dümmer richtig. Im Winterhalbjahr gibt es dort unter der Woche nur wenige Gäste – zumindest wenige menschliche. Einige Vogelarten überwintern in der Dümmerregion. Für sie rückt der Abflug gen Norden immer näher. Ab März, wenn die Temperaturen steigen, brechen sie zu ihren Brutstätten auf. Bei der jüngsten Vogelzählung im Dümmergebiet kamen Experten des Naturschutzrings Dümmer auf 15.292 Blässgänse und 2.901 Graugänse. Zu den häufigsten Wintergästen gehören außerdem Pfeifenten und Stockenten. Insgesamt sind aktuell mehr als 23.800 Vögel gelistet, unterteilt in 35 Arten.

+ Dieser Reiher fühlt sich am Dümmer wohl. © Schmidt Das Wetter Anfang Februar hat einigen von ihnen zu schaffen gemacht. Die niedrigen Temperaturen hätten dazu geführt, dass es zu der Zeit verhältnismäßig wenige Gastvögel gegeben habe, erklärt Oliver Lange in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Er ist Landespfleger in der Naturschutzstation Dümmer des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Viele Vögel seien wegen des Eises Richtung Westen gezogen, zum Beispiel zum Alfsee oder Richtung Niederlande. Mittlerweile sei die Zahl der Gastvögel wieder gestiegen.

Wenn Gänse & Co. Richtung Norden aufbrechen, kommen Wiesenvögel wie Kiebitze aus dem Süden zurück. Dann beginne eine gute Zeit für Vogelbeobachtungen, weiß Lange. Das sei insbesondere im Ochsenmoor möglich. „Dort haben die Vögel über die Jahre begriffen, dass von den Menschen keine Gefahr ausgeht.“ Generell hat er den Eindruck, dass die Tiere nicht vom Tourismus beeinträchtigt werden.

+ Dieser Reiher fühlt sich am Dümmer wohl. © Schmidt In der einsamem Idylle am Dümmer-Deich ist von Tourismus derzeit nicht viel zu spüren – aber mit den steigenden Temperaturen werden auch die Urlauber und Gäste kommen, das zeige die Erfahrung. Holz, dass auf Holz scheppert, unterbricht die Ruhe. Zwei Mitglieder des Segelclubs Dümmer sanieren einen Anlegesteg. Dafür haben sie jetzt genug Platz: Die Boote müssten bis zum 1. April auf dem Trockenen bleiben. Mit rund 2.000 Hafenliegeplätzen und 18 Hafenanlagen verfügt der Binnensee über eine gute Infrastruktur für Segler.

+ Teile der Wasseroberfläche sind noch gefroren, sodass diese niedlichen Gefährten noch munter auf dem See watscheln können. © Schmidt Wenige Meter von den Clubmitgliedern entfernt, am Strand, fällt ein abgestellter Bagger ins Auge. „Nichts Außergewöhnliches“, so Verwaltungsmitarbeiter Anselm Höfelmeier auf Anfrage. Höfelmeier ist am Dümmer verwurzelt und betreut den Tourismus in der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde. Der Bagger fülle die Strände mit Sand auf und mache sie somit bereit für die Sommersaison. Südwestwind habe den Sand zuvor abgetragen.

+ Für die Blässgänse geht Bald die Reise Richtung Norden los. Dort haben sie ihre Brutstätten. © Oliver Lange (NLWKN) „In Hüde ist der erste Storch zurück“, weiß Höfelmeier außerdem. „Wenn er sich nicht irrt, bekommen wir bald Frühling“, prognostiziert er. Außerdem seien bei den Schäfern die Lämmer geboren und erste Kraniche würden auf ihrer Reise haltmachen. „Man hört sie nachts.“

Bis auf Vögel, Baggerarbeiten und fleißige Segel-Clubmitglieder nichts los am Dümmer? Nein. Es ist nur weniger los. „Derzeit haben wir eher Geschäftsreise-Tourismus“, sagt Höfelmeier. Monteure und Unternehmer würden am See übernachten und tagsüber arbeiten, erzählt er. Bei gutem Wetter kämen zudem Tagesgäste aus der näheren Umgebung. Von ihrem Sonntagsspaziergang am See ließen sich Unentwegte gestern nicht abhalten – auch wenn die Temperaturen nur im einstelligen Bereich lagen. Vierbeinigen Besuchern war das egal: den Hunden.