Mit Engagement und Weitsicht überzeugt

Cordula Lindemann jetzt offiziell Leiterin der Lemförder Grundschule

+ Dezernentin Sandra Schenck (links) überreichte Cordula Lindemann die Ernennung zur Grundschulleiterin.

Lemförde - Von Melanie Russ. Nach sechs Monaten „auf Bewährung“ ist Cordula Lindemann nun ganz offiziell Leiterin der Grundschule in Lemförde. Seit August hatte sie den Posten bereits kommissarisch inne und die Landesschulbehörde in den vergangenen sechs Monaten mit ihrer Arbeit überzeugt. So überreichte ihr Dezernentin Sandra Schenck am Freitag im Rahmen einer kleinen Feier in der Grundschulaula die Ernennungsurkunde.