Engagement in Vereinen und Organisationen macht sich bezahlt

Lemförde – Monika Meier-Rüffer, Erika Klös und Sebastian Lampe sind die ersten Bürger der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, die sie in Händen halten: die niedersächsische Ehrenamtskarte. Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe überreichte sie am Donnerstag im Rathaus. Auch Heinfried Schmidt und Anke Lübker bekommen eine Karte, waren zu dem Termin aber verhindert.

Die Karte gewährt ihnen zum Beispiel freien Eintritt ins Freizeitbad Dümmer in Hüde und verhilft zu Rabatten bei ortansässigen Firmen und touristischen Attraktionen. Sie ist in ganz Niedersachsen und Bremen gültig.

„Die niedersächsische Ehrenamtskarte ist ein Dankeschön für das Ehrenamt und ist für Einwohner, die in der Samtgemeinde wohnen oder arbeiten“, erläuterte Scheibe. Die Verwaltung hatte im Vorfeld alle Vereine angeschrieben und darum gebeten, Kandidaten zu benennen, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. „Die ehrenamtliche Tätigkeit muss gemeinwohlorientiert und ohne Bezahlung sein. Grundlage sind fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr“, erläuterte Scheibe. Außerdem muss das freiwillige Engagement zum Zeitpunkt des Antrags bereits drei Jahre ausgeübt worden sein und fortgesetzt werden.

Die kurze Vorstellungsrunde der Geehrten gab einen Einblick in dieses Engagement. Sebastian Lampe ist seit 2010 Vorsitzender des Schützenvereins Brockum und bringt dort unzählige Stunden freiwilliger Arbeit ein. Erika Klös ist ehrenamtlich in der Bücherei in Lemförde, in der kirchlichen Lebensmittelausgabe und in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv. Sie engagiert sich außerdem im Besuchsdienst für Senioren im „Waldblick“ im Mutterhaus in Lemförde. Monika Meier-Rüffer ist erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Lemförde und Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um Blutspende, Jugend- und Seniorenarbeit. „Da kommen allerhand Stunden zusammen“, resümierte sie.

So wie ihr geht es allen. Erst das Notieren der vielen Minuten, Viertelstunden und Stunden zeige in Summe das geleistete Ehrenamt. Die Geehrten appellierten mit Scheibe an alle ehrenamtlich Tätigen, es ihnen gleichzutun und dann die Ehrenamtskarte zu beantragen.

Die andere Seite der Medaille sind die Anbieter der Vergünstigungen. Sie sind an einem Aufkleber im Eingangsbereich oder an der Kasse zu erkennen. Im Bereich der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ sind zehn Unternehmen Kooperationspartner: Bücherei am Amtshof, Schürmann Lemförder Haustechnik, DEKU Modewelt, Bodyfit Lemförde, Dümmergolf, Bride Side Tours, Ralf Algner – Praxis für Physiotherapie und Medizinische Fitness, Segelschule Schlick, Gärtnerei Barthel und das Freizeitbad Dümmer.

Aber auch über die Samtgemeindegrenzen hinaus ist die Karte vielseitig einsetzbar „Ich kann, wenn ich beruflich unterwegs bin, immer schauen, wo ich eventuell ermäßigten Eintritt oder einen Rabatt bekomme“, erklärt Sebastian Lampe. sbb

Weitere Informationen

www.freiwilligenserver.de

www.lemfoerde.de