Endlich eine neue Bleibe für die Lebensmittelausgabe – vorübergehend

Von: Melanie Russ

Susanne Middel, Ulla Vogelsang und Angela Winkelmann (v.l.) sind mit der neuen Unterkunft der Lebensmittelausgabe Lemförde rundum zufrieden. © Russ

Die kirchliche Lebensmittelausgabe in Lemförde hat ihre neuen Räume auf dem Schürmann-Gelände bezogen. Die Ehrenamtlichen sind begeistert und bedauern, dass sie in knapp einem Jahr wohl schon wieder ausziehen müssen.

Lemförde – Susanne Middel, Ulla Vogelsang und Angela Winkelmann eilen geschäftig hin und her, legen Obst und Gemüse in den Körben bereit, sortieren noch ein bisschen Brot, stellen den Karteikasten mit den Namen der Bezugsberechtigten bereit. In einer halben Stunde öffnet die kirchliche Lebensmittelausgabe an der Hauptstraße in Lemförde – so wie an jedem Dienstagvormittag. Und doch ist an diesem Morgen einiges anders.

Zum ersten Mal bietet die Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Brockum, Burlage und Lemförde die Lebensmittel in ihrer neuen Unterkunft an. Immer noch an der Hauptstraße, aber ein paar hundert Meter weiter in den ehemaligen Räumen der VGH-Versicherung und des Reisebüros auf dem Schürmann-Grundstück.

Die Ehrenamtlichen suchten schon seit September vergangenen Jahres nach einer neuen Bleibe, denn aus dem ehemaligen Nike-Gebäude hätten sie spätestens zum Jahresende ausziehen müssen. Doch Räume in relativ zentraler Lage, aber nicht zu teuer sind eine schwierige Kombination.

Nachdem Reisebüro und Versicherung in ein neues Gebäude umgezogen sind, kam nun durch Vermittlung der Samtgemeindeverwaltung kurzfristig der Kontakt zum Eigentümer zustande, wie Susanne Middel berichtet. Die Vertragsformalitäten waren schnell erledigt. „Und der Bauhof hat uns ganz toll beim Umzug geholfen“, freut sie sich.

Von der neuen Unterkunft mit einem Ausgaberaum und einem Lagerraum sind die Ehrenamtlichen richtig begeistert. „Das ist hier blanker Luxus“, freut sich Angela Winkelmann. Denn die bisherigen Räume waren klein, verwinkelt und ließen sich nicht so gut heizen wie die neuen.

Nicht nur der Ausgaberaum ist schön groß, auch im zweiten Lagerraum ist viel Platz. © Russ

Auch für die Kunden hat sich die Situation spürbar verbessert. Denn bislang mussten sie bei Wind und Wetter draußen vor der Lebensmittelausgabe warten, bis sie an der Reihe waren. Gerade für Frauen, die mit kleinen Kindern kämen, sei das nicht schön, weiß Middel. Passend zum Herbstbeginn steht jetzt ein großer Warteraum zur Verfügung. „Das ist natürlich toll“, findet Angela Winkelmann.

Ihre Waren erhält die Lebensmittelausgabe von örtlichen Märkten und Bäckerei-Filialen, sie kauft mithilfe von Spendengeldern aber auch einiges hinzu. „Weil wir merken, dass die Supermärkte nicht mehr so viel liefern können“, erklärt Middel. „Aber sie sind uns weiterhin sehr zugewandt“, betont sie. Aktuell würden etwa 50 Haushalte mit circa 150 Personen versorgt.

Es gibt bei aller Freude allerdings auch einen großen Wermutstropfen. In knapp einem Jahr – etwa August/September – muss die Lebensmittelausgabe voraussichtlich schon wieder ausziehen. Denn auf dem Gelände soll, wie berichtet, ein neuer Aldi-Markt errichtet werden, die alten Gebäude sollen dafür weichen. Das Team aus rund 25 Ehrenamtlichen hofft darum weiterhin, dass jemand eine langfristige Bleibe zur Verfügung stellt. Doch erst mal sind die Ehrenamtlichen rundum glücklich.

Kirchliche Lebensmittelausgabe Die Kirchliche Lebensmittelausgabe der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Brockum, Burlage und Lemförde in Lemförde unterstützt Einzelpersonen und Familien, die Arbeitslosengeld II, Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII oder nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz erhalten sowie Menschen mit geringer Rente. Alle Lebensmittel werden gegen einen Kostenbeitrag in Höhe von einem Euro pro Einkauf an anspruchsberechtigte Personen abgegeben.