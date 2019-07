Endlich barrierefrei

Lemförder Familienzentrum bekommt Rampe durch Spende der Firma Bödeker

+ Edda Mantke (Mitte) vom Familienzentrum Lemförde freut sich über die Spende der Firma Bödeker aus Diepholz. Michael Hilgeforth (rechts) und Gerhard Weets installierten die Rampe am hinteren Eingang des ehemaligen Rathausgebäudes, die es nun Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen endlich einen barrierefreien Zugang zum Familienzentrum ermöglicht. Foto: Brauns-Bömermann

Lemförde – Die Mitarbeiter des Familienzentrums in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ mussten immer wieder Kinderwagen Treppen hochschleppen, Hilfe beim Zugang für Rollstuhlfahrer oder für gehgehandicapte Mitmenschen leisten. Denn das alte Rathausgebäude an der Bahnhofstraße 10a hatte keinen barrierefreien Zugang. Sowohl am Haupteingang wie auch am rückwärtigen Nebenzugang gab es nur Treppen.