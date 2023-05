Eine musikalische Hommage an den Dümmer

Von: Carsten Sander

Der Grund, weshalb Hans Heyer die „Dümmer-Sound“-CD produziert hat, versteckt sich in einer Textzeile. „Ich liebe den Dümmer, denn du bist mein Meer“, heißt es darin. © Sander

Elf Songs finden sich auf der CD, die Hans Heyer und Eckard Piper komponiert, eingespielt und produziert haben. Elf Songs sind es, die nur ein Thema kennen: den Dümmer. Und zu kaufen gibt es das Werk natürlich auch nur am Dümmer.

Lembruch – Dockermütze auf dem Kopf, geschnürtes Matrosenhemd und weiße Hose dazu – ein bisschen sieht es so aus, als ob Hans Heyer gleich mit seinem Schiff ablegen und auf große Fahrt gehen würde. Macht er aber nicht. Denn Seefahrt und die weiten Meere sind für den 83-Jährigen nur Theorie. Ein Traum. Den er aber musikalisch mit dem Dümmer verknüpft und sogar eine CD daraus gemacht hat. „Dümmer Sound“ hat er sie genannt – drauf zu finden sind elf Songs, zum größten Teil selbst komponiert und natürlich selbst getextet. „Die Idee war, die Leute zu animieren, sich über den Dümmer zu freuen“, sagt Hans Heyer, als er am Dümmer-Strand über das spricht, was ein bisschen aus Langeweile in der Rente, aber vor allem aus Liebe zu dem See entstanden ist.

Hans Heyer ist, das sollte man an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, weder Lembrucher noch Hüder, auch aus Dümmerlohausen kommt er nicht. Er ist in Wuppertal geboren, fern des Dümmers. Erst als Erwachsener entdeckte er Niedersachsens zweitgrößten Binnensee für sich, wurde zwischenzeitlich Wahl-Lembrucher, lebt jetzt in Wildeshausen, kommt aber jedes Wochenende in die Ferienwohnung nach Lembruch. Um das Leben am Dümmer zu genießen. Oder um mal eine CD zu produzieren.

Dabei ist er nur Hobby-Musiker, hat sich das Gitarrespielen einst selbst beigebracht und sich irgendwann auch in die Möglichkeiten, die ein Keyboard bietet, reingearbeitet. Zwei Jahre lang hat er gemeinsam mit seinem musikalischen Mitstreiter Eckard Piper aus Stemwede-Haldem an den Stücken gearbeitet. Herausgekommen ist eine Playlist, die Heyer selbst als „Hommage an den Dümmer“ bezeichnet. Es ist sanfte, teils flotte Musik, geeignet für einen Tanztee. Mit Texten, die ein bisschen Matrosenromantik und eine Prise Seemannsgarn beinhalten.

„Die Dümmerländer“ suchen noch musikalische Mitstreiter Als Interpret der „Dümmer Sound“-CD sind „Die Dümmerländer“ aufgeführt. Dahinter verbergen sich Hans Heyer und Eckard Piper, ein Duo also. Aber dabei soll es nicht bleiben. „Die Gruppe ist im Aufbau“, erklärt Heyer. Gesucht werden drei bis vier weitere Sänger, um gemeinsam Musik zu machen und neue Projekte anzugehen. Wer Interesse hat, kann sich bei Hans Heyer unter Tel. 0171/5269721 melden.

Nicht alles passt zum Dümmer, der nun wirklich alles andere als ein wildes Meer ist. Aber wenn es in dem schon einige Jahre alten und einst im NDR-Fernsehen als Dümmer-Hymne gepriesenen „Dümmer Leed“ heißt, „Ich träum’ von Hüde , als wär’s Shanghai, ich träum’ von Lembruch, als wär’s Hawaii“ oder die „Dümmer-Piraten“ ihr Tun von der Südsee an den Dümmer verlagern („Jetzt der Dümmersee ist unser Revier, uns’re Mädels die fangen wir hier“) , dann wird klar: Das Ganze muss man auch mit Fantasie und einem Augenzwinkern betrachten.

„Da darf man auch mal ein bisschen kreativ sein“, sagt Hans Heyer und meint speziell den Song „Dümmer Döntjes“, für den im Textheft eine freie Seite eingeplant ist. Zum Selbertexten für alle, die beim Thema Dümmer genauso fühlen und denken wie er. „Ich habe meinen Spaß gehabt, die CD zu erstellen“, sagt der Komponist und Produzent. Er ist stolz auf das Ergebnis: „Im Alter, wenn man nicht mehr arbeitet, braucht man auch Beschäftigung.“

In einer Auflage von 200 Stück hat er die CD brennen lassen, dazu sind die Texthefte gedruckt worden. Beides zusammen wird 15 Euro kosten. Sollten alle Exemplare verkauft werden, wären wenigstens die Produktionskosten von 3000 Euro wieder eingespielt. Mehr will Hans Heyer gar nicht erreichen. „Kommerzielle Aspekte gibt es nicht“, sagt er.

Er hofft auf Absatzwege über die Gastronomie am Dümmer, auch das Dümmer-Museum, die Tourist-Information Lembruch sowie die Segelschule Schlick machen mit. Die potenziellen Käufer sind wohl Menschen, die es wie Hans Heyer im Song „Du bist mein Meer“ sehen: „Ich fahr’ auf den Dümmersee, die Dammer Berge ich seh’. Seh’ Strände und Häfen, das kleine Café. Abends ein Fest, was will ich da mehr. Ich liebe den Dümmer, denn du bist mein Meer.“