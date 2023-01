Gastronomie in Lemförde: „Fattoria“ statt „Ekrems Taverne“

Von: Eberhard Jansen

Aus „Ekrems Taverne“ ist „Fattoria“ (Ristorante – Pizzeria) geworden: Shabbir Hussain (Foto) und sein Partner Abida Yasmeen eröffnen das Lemförder Traditionsrestaurant an der Hauptstraße 79 neu. © Jansen

Das Lemförder Traditionsrestaurant an der Hauptstraße wird als Pizzeria/Ristorante unter dem Namen „Fattoria“ neu eröffnet

Lemförde – Ein kleines bisschen Griechisch gibt es noch: Gyros steht auf der Speisekarte. Der Schwerpunkt ist aber nun Italienisch. Auch Burger, Steaks, Tex-Mex-Speisen und indische Reisgerichte können die Gäste bestellen. Aus dem Lemförder Traditionsrestaurant „Ekrems Taverne“ ist „Fattoria“ – Ristorante und Pizzeria – geworden. Shabbir Hussain und sein Partner Abida Yasmeen haben die Immobilie an der Hauptstraße 79 gekauft und eröffnen das Restaurant am Mittwoch, 18. Januar, um 17.30 Uhr neu.

Ende Juli war „Ekrems Taverne“ geschlossen worden. Ekrem Housein und seine Frau Nezat hatten das griechische Restaurant 36 Jahre lang erfolgreich betrieben und waren schließlich in den Ruhestand gegangen. Am 1. September übernahm der neue Eigentümer das Gebäude, zu dem neben dem Restaurant auch zwei Wohnungen gehören.

In Lemförde kein Unbekannter

Der neue Restaurant-Betreiber ist in Lemförde kein Unbekannter: Die Hussain und Yasmeen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) hat seit 2004 den Pizza-Lieferdienst „Fattoria“ an der Poststraße 1. „Dieser bleibt bis Ende Juni“, erklärt Shabbir Hussain im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Dann läuft der Pachtvertrag aus. Was danach mit dem Gebäude an der Poststraße geschieht, weiß Hussain nicht.

Seinen Lieferdienst-Bereich will der aus Pakistan stammende Gastronom auf dem Hof hinter seinem neuen „Fattoria“-Gebäude neu bauen und weiter betreiben. Offizielle Eröffnung der neuen „Fattoria“ ist am Mittwoch, 18. Januar. „Am vergangenen Freitag haben wir schon intern mit 100 Gästen gefeiert“, berichtet Shabbir Hussain. Familie und Freunde waren dazu in das neue Restaurant gekommen.

Große Familie aus Pakistan

Nahezu alle Mitglieder der Familie Hussain sind in der Gastronomie tätig. Die Mitglieder betreiben Restaurants mit den Namen „Fattoria“, „Venezia“ oder „Trattoria“ unter anderem im Raum Minden-Lübbecke, Herford und Osnabrück. Shabbir Hussain hat neben dem Lemförder Lokal noch eine „Fattoria“ in Rahden. „Gegründet wurden die Restaurants von meinem Bruder, der Ende der 70er-Jahre von Pakistan nach Deutschland gekommen war“, erzählt Shabbir Hussain. 2004 entschloss sich der Bruder als inzwischen sehr erfolgreich gewordener Gastronom, wieder in sein Heimatland zurückzukehren. Allen Mitgliedern der großen Familie habe er zuvor angeboten, Lokale aus seinem Besitz in Deutschland zu übernehmen.

Sein Bruder habe als Tellerwäscher in der Pizzeria „Roma“ in Minden angefangen und sich 1981 in Lübbecke mit dem Restaurant „Zur Sonne“ selbstständig gemacht, so Shabbir Hussain weiter. Heute sei er in Pakistan ein großer Gastronomie-Untermehmer mit mehreren Tausend Mitarbeitern – spezialisiert auf große Hochzeitsfeiern. Shabbir Hussain übernahm seinerzeit von seinem Bruder Lokale in Rahden und Lemförde. Er ist seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und expandiert nun mit der Umwandlung von „Ekrems Taverne“ in eine „Fattoria“.

Speziellen Charme erhalten

Der spezielle Charme des Restaurants ist nach der Renovierung erhalten geblieben. Den Wänden wurde ein frischer Anstrich gegönnt, der Teppichboden ist neu. Mehrere Wochen habe es gedauert, die Elektroleitungen zu erneuern. In dem alten Gebäude hätten die Fachleute dabei einige Probleme gehabt.

Öffnungszeiten

Hussain bietet den Gästen auch weiterhin den Clubraum für Feiern bis zu 40 Personen an. Geöffnet ist die „Fattoria“ an der Hauptstraße 79 dienstags bis freitags von 17.30 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr. Montag ist Ruhetag.