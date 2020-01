Einige Bäume am Espohl werden gefällt

Durch lange Trockenheit geschädigt / Anpflanzung tierfreundlicher Sträucher geplant

+ Försterin Anne Wittenberg und Günther Storck, Vorsitzender der Berginteressenten, zeigen die Schäden, die die Trockenheit im Innern einiger Bäume verursacht hat. Fotos: Russ

Lemförde - Von Melanie Russ. Im fortgeschrittenen Alter fällt die Anpassung an neue Gegebenheiten schwer. Eichen geht es da nicht anders als Menschen. Sind alte Bäume langer Trockenheit ausgesetzt, können sie Schaden nehmen, ihren Halt verlieren und unter Umständen zur Gefahr werden. Auch im kleinen Wäldchen am Espohl in Lemförde haben einige Eichen und Buchen die Trockenheit nicht gut überstanden. Etwa acht bis zehn von ihnen im Randbereich sollen in Kürze gefällt werden, denn sie könnten beim nächsten Sturm umkippen und im schlimmsten Fall die gegenüberliegenden Häuser beschädigen.