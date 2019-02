Einheitsgemeinde in Lemförde kein Thema

Scheibe sieht Vor- und Nachteile

+ Für Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe ist eine Einheitsgemeinde trotz einiger Vorteile derzeit kein Thema. Foto: Benker

Lemförde - Samtgemeinde oder Einheitsgemeinde? Mit den Vor- und Nachteilen beider Verwaltungsformen werden sich die Menschen in der Samtgemeinde Rehden in den kommenden zwei Jahren befassen, um am Ende zu entscheiden, ob die Umwandlung in eine Einheitsgemeinde sinnvoll ist. Gleich nebenan, in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, hat man sich in der Vergangenheit ebenfalls immer mal wieder mit der Frage beschäftigt, zuletzt in der Amtszeit von Samtgemeindebürgermeister Ewald Spreen. Aktuell ist sie nach Einschätzung von Spreens Nachfolger Rüdiger Scheibe in den Mitgliedsgemeinden kein Thema.